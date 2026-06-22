France-Irak : une Phil’ d’attentes

Opposée à un adversaire relativement inconnu mais craint, l’équipe de France s’avance ce lundi soir à Philadelphie forte des promesses de sa seconde période contre le Sénégal, doublé – déjà – d’ajustements attendus dans sa composition.

Le monde tourne à une vitesse : il est si facile d’oublier que la dernière compétition internationale de l’équipe de France fut d’une pauvreté navrante. C’était il y a deux ans, hier seulement, un monde où les Bleus avaient traversé l’Euro 2024 sans une once d’idée offensive, inscrivant un seul but dans le jeu, en demi-finale contre l’Espagne (Randal Kolo Muani, une fois que Marcus Thuram avait montré ses limites), avançant de CSC en CSC et de penaltys en tirs au buts. Deux ans plus tard, dans les sous-sols du stade de Philadelphie où Kylian Mbappé et Didier Deschamps étaient venus dimanche s’abriter de la toute relative torpeur philadelphienne, c’est à croire que la planète avait pivoté sur son axe. Dans une conférence de presse qui aurait dû parler de l’Irak, de l’Irak il fut finalement peu question, sinon pour dire que l’affiche allait être le théâtre de la centième cape internationale du capitaine des Bleus, comme si tout le monde avait bien conscience que l’obstacle devrait être franchi sans encombre.

On est des outsiders, comme Rocky…

Par Théo Denmat, à Philadelphie pour SOFOOT.com