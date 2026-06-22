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Dembélé, 60 capes d’invisibilité
information fournie par So Foot 22/06/2026 à 07:56

Dembélé, 60 capes d’invisibilité

Dembélé, 60 capes d’invisibilité

Il est gaucher, il est droitier, il est Ballon d’or, il est double champion d’Europe, il est l’un des plus anciens joueurs de cette équipe de France. Mais comme d’habitude dans une grande compétition avec les Bleus, Ousmane Dembélé est là sans être là.

Personne ne l’y obligeait, mais Patrick Vieira a décidé de se mouiller, samedi dans les colonnes de L’Équipe , lorsqu’on l’a lancé sur le phénomène Michael Olise, son ancien poulain à Crystal Palace : « Il a un potentiel à la Zidane. C’est un futur Ballon d’or, tout simplement. La Coupe du monde va lui donner la confiance en plus et après, il explosera totalement aux yeux du monde. » Juste un éloge de plus pour un joueur qui rend tout le monde chèvre en ce moment, encore plus depuis son match classieux face au Sénégal mardi. Mais voilà : à force de fantasmer, on en oublierait presque que l’actuel détenteur de la sphère dorée est déjà un Français, qu’il partage le vestiaire bleu avec le joueur du Bayern Munich, et qu’il était lui aussi titulaire face aux Lions de la Teranga.

Planqué or

On ne saura jamais ce que ça fait, mais on sait que ça doit être spécial : la semaine passée, Ousmane Dembélé (29 ans) a atterri aux États-Unis pour disputer un Mondial dans la peau du meilleur joueur de la planète. C’est en tout cas ce qu’indique le CV ; dans les faits, il n’est ni la star de cette compétition, ni la star de cette équipe de France. Et la rencontre de la semaine passée, qu’il a traversée sans émerger, a renforcé ce sentiment.…

Par Jérémie Baron, aux États-Unis pour SOFOOT.com

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