France: Il serait préférable que le déficit ne dépasse pas 4,8% en 2026 - Villeroy

Le gouverneur de la Banque de France Villeroy de Galhau tient une conférence de presse sur l'état de l'économie

Le déficit public de la France par rapport au produit intérieur brut (PIB) ne doit pas dépasser 4,8% en 2026 si l'on veut parvenir à l'objectif de 3% en 2029, a déclaré François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France (BdF).

"Nous avons quatre ans pour diminuer le déficit de 2,4%. Il faut faire la première année le quart de ce chemin. Il faut réduire d'au moins 0,6. Donc je crois qu'il serait souhaitable que le déficit ne dépasse pas 4,8% en 2026", a-t-il déclaré sur RTL.

Le gouverneur de la Banque de France juge nécessaire de réduire les déficits car, dit-il, "toute l'Europe nous regarde" et "les investisseurs peuvent nous sanctionner sur les marchés".

"L'objectif, c'est 3% en 2029, ça c'est un engagement qu'on a pris vis-à-vis de l'Europe", a-t-il insisté.

"3% en 2029, c'est ça qui nous permet enfin de stabiliser le poids de la dette par rapport à la taille de notre économie", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron doit annoncer d'ici à la fin de la journée la nomination d'un nouveau Premier ministre après la démission soudaine, lundi, de Sébastien Lecornu.

Le temps presse car pour faire adopter un budget pour 2026 d'ici la fin de l'année, un projet de loi de finances doit être présenté en Conseil des ministres au plus tard lundi pour ensuite être transmis au Parlement.

Jeudi, le ministre démissionnaire de l’Economie et des finances Roland Lescure a assuré que la France présenterait un budget "en ligne" avec ses engagements européens.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)