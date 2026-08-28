France: Hausse surprise des dépenses de consommation des ménages en juillet

Vue sur Paris
Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont augmenté de façon inattendue en juillet, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.
Elles ont progressé de 0,5% sur un mois, après une hausse de 0,6% en juin (révisé de 0,4%), selon les données.
"La consommation de biens fabriqués repart à la hausse (+0,5% après une stabilité), la consommation d'énergie augmente de nouveau (+0,8% après +1,5%), comme la consommation alimentaire (+0,2% après +0,7%)", précise l'Insee dans un communiqué.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une stabilité (0,0%) au mois de juillet.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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