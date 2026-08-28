 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France: Hausse surprise des dépenses de consommation des ménages en juillet
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 08:51
Ajouter Boursorama à vos sources

Vue sur Paris

Vue sur Paris

‌Les dépenses de consommation ​des ménages en biens en France ont augmenté ​de façon inattendue en ​juillet, montrent les ⁠données publiées vendredi ‌par l'Insee.

Elles ont progressé de 0,5% sur ​un ‌mois, après une ⁠hausse de 0,6% en juin (révisé de 0,4%), selon ⁠les ‌données.

"La consommation de biens ⁠fabriqués repart ‌à la hausse (+0,5% ⁠après une stabilité), la ⁠consommation d'énergie ‌augmente de nouveau (+0,8% après +1,5%), ​comme ‌la consommation alimentaire (+0,2% après +0,7%)", précise l'Insee ​dans un communiqué.

Les économistes interrogés ⁠par Reuters tablaient sur une stabilité (0,0%) au mois de juillet.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin ​Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 09:07

    Hausse tirée par les dépenses en carburant !!!!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / EMMANUEL DUNAND )
    Informatique quantique: le français Pasqal annonce son entrée à la Bourse de New York
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.08.2026 09:40 

    La start-up française Pasqal, spécialisée dans l'informatique quantique, a annoncé jeudi soir son introduction vendredi à la Bourse de New York et la levée de 360 millions de dollars de trésorerie. Les titres de Pasqal devraient commencer à être négociés vendredi ... Lire la suite

  • ( AFP / FRED TANNEAU )
    France: l'inflation monte à 2,4% en août sur un an, selon l'Insee
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.08.2026 09:36 

    Les prix à la consommation ont augmenté de 2,4% sur un an en août, tirés par ceux de l'énergie, après 2,1% en juillet, selon une estimation provisoire publiée vendredi par l'Insee. Cette hausse, remarque l'Institut national de la Statistique, semble s'expliquer ... Lire la suite

  • Des traders travaillent à leur poste dans une salle des marchés située au siège d'Euronext, l'opérateur boursier, dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris.
    L'Europe ouvre dans le vert, rebond du CAC 40
    information fournie par Reuters 28.08.2026 09:35 

    Les principales Bourses européennes ‌sont dans le vert vendredi en début de séance, le CAC ​40 parisien rebondissant après la forte baisse enregistrée la veille dans un contexte d'inquiétudes budgétaires. L'indice vedette de la Bourse de Paris gagne 1,06% ​à 8.408,01 ... Lire la suite

  • ( AFP / BENJAMIN CREMEL )
    France: nouvelle hausse de la consommation des ménages en juillet, tirée par le carburant
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.08.2026 09:35 

    Les dépenses de consommation des ménages en France ont continué leur progression en juillet, tirées par la hausse des dépenses de carburant et, dans une moindre mesure, d'électricité, mais aussi par les achats de voitures neuves, a indiqué l'Insee vendredi. Les ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank