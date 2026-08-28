France: Hausse surprise des dépenses de consommation des ménages en juillet

Vue sur Paris

‌Les dépenses de consommation ​des ménages en biens en France ont augmenté ​de façon inattendue en ​juillet, montrent les ⁠données publiées vendredi ‌par l'Insee.

Elles ont progressé de 0,5% sur ​un ‌mois, après une ⁠hausse de 0,6% en juin (révisé de 0,4%), selon ⁠les ‌données.

"La consommation de biens ⁠fabriqués repart ‌à la hausse (+0,5% ⁠après une stabilité), la ⁠consommation d'énergie ‌augmente de nouveau (+0,8% après +1,5%), ​comme ‌la consommation alimentaire (+0,2% après +0,7%)", précise l'Insee ​dans un communiqué.

Les économistes interrogés ⁠par Reuters tablaient sur une stabilité (0,0%) au mois de juillet.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin ​Turpin)