France: hausse de 0,1% de la production industrielle en avril, celle de mars révisée

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

La production industrielle de la France a légèrement augmenté sur un mois en avril, de 0,1% par rapport au mois précédent, où le bond avait été de 1,4%, encore plus fort qu'estimé initialement, a indiqué l'Insee vendredi.

L'Insee a ainsi révisé son estimation pour mars, où elle avait tablé dans une première estimation sur une hausse mensuelle de 1%.

La production manufacturière a aussi progressé en avril, de 0,4%, après une hausse de 1,3% en mars. Dans le détail, elle est tirée notamment par la fabrication de matériels de transport (+3,3%, après +2,2% en mars) et par la cokéfaction et le raffinage (+0,6% après +6,5% en mars), secteur dans lequel elle atteint son plus haut niveau depuis 2019.

La production est stable dans les industries agroalimentaires, après avoir augmenté de 1,1% en mars.

En revanche, l'Insee signale un recul de 0,4% dans la fabrication de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques (après +1,2 % en mars). La fabrication d’autres produits industriels (métallurgie, chimie, pharmacie...) baisse aussi, de 0,1% (après une hausse de 1,1% en mars).

La production se replie aussi dans les industries extractives, énergie, eau (-0,9 % après +1,6%), pénalisée par une baisse de la production et distribution d’électricité (en raison de températures moyennes supérieures à la normale).

Dans la construction, la production a été stable en avril sur un mois, après un recul de 0,2% en mars. Elle a été stable notamment dans les travaux de construction spécialisés et quasi stable dans la construction de bâtiments (+0,1%). Elle s'est en revanche repliée légèrement dans le génie civil (-0,3%).

Sur les trois derniers mois (février à avril), la production cumulée dans la construction a été inférieure de 3,2% à celle des trois mêmes mois de 2025.

Dans l'ensemble de l'industrie, la production cumulée sur trois mois (février à avril) est supérieure de 1,2% à celle des trois mêmes mois de 2025. Elle l'est de 1,6% dans la seule industrie manufacturière.