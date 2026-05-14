France--Hantavirus-Tous les cas contacts en France testés négatifs

L'ensemble des personnes identifiées en France comme cas contacts d'un patient positif à l'Hantavirus ont été testées négatives, sans exception, a annoncé jeudi sur X la ministre de la Santé, Stéphanie Rist.

Par mesure de précaution face à une maladie dont la létalité est évaluée entre 30 et 40% et compte tenu d'une durée d'incubation longue, actuellement estimée à 42 jours, les 26 personnes concernées ont toutes été placées en isolement hospitalier, poursuit-elle.

Dans ce contexte, les travaux scientifiques coordonnés par Santé Publique France, l'INSERM et l'ANRS MIE permettent à ce stade d'exclure toute contamination antérieure d'autres personnes.

Les 26 personnes continueront à faire l'objet d'un suivi médical étroit et seront testées trois fois par semaine. Les autorités sanitaires ont par ailleurs fait savoir qu'elles ne communiqueront plus sur ces résultats, sauf en cas de test positif.

La ministre a enfin salué la mobilisation des personnels médicaux et scientifiques engagés dans la prise en charge de la patient, toujours hospitalisée en réanimation, ainsi que des 26 personnes placées à l'isolement.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré mardi qu'il fallait s'attendre à la découverte de cas supplémentaires de contamination à partir du foyer apparu sur le navire de croisière MV Hondius parti d'Argentine, tout en soulignant que la situation n'était pas comparable à celle vécue avec le COVID-19 et n'était pas pandémique.

En France, l'ex-croisiériste rapatriée dimanche et hospitalisée à Bichat, à Paris, se trouve toujours en réanimation dans un état grave. Les quatre autres Français qui ont également voyagé à bord du MV Hondius ont été testés négatifs et se portent bien.

Les 22 cas contacts sont huit Français qui se trouvaient à bord d'un vol entre Sainte-Hélène et Johannesburg - sur lequel avait embarqué une ex-croisiériste néerlandaise décédée depuis - et de 14 Français qui avaient pris le même jour un vol Johannesburg-Amsterdam, dont la patiente néerlandaise décédée a été débarquée avant le départ.

(Rédigé par Nicolas Delame)