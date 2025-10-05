France/Gouvernement-Roland Lescure à l'Economie, Bruno Le Maire aux Armées

Rassemblement politique du parti Renaissance à Saint-Denis près de Paris

PARIS (Reuters) -Le député des Français de l'étranger Roland Lescure à été nommé ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté numérique du gouvernement de Sébastien Lecornu, en remplacement d'Eric Lombard, a annoncé dimanche le secrétaire général de l'Elysée Emmanuel Moulin.

Eric Lombard fait les frais des oppositions sur le projet de budget qui a déjà fait chuter deux gouvernements en moins d'un an.

L'ancien ministre de l'Economie Bruno Le Maire (Renaissance)fait son grand retour au gouvernement mais cette fois-ci aux Armées, en remplacement de Sébastien Lecornu.

Éric Woerth (Renaissance), qui fut ministre du Budget puis du Travail sous la présidence de Nicolas Sarkozy, s'est vu attribuer le ministère de l'Aménagement des territoires à la place de l'ex-Socialiste François Rebsamen, qui a annoncé samedi son refus d'être reconduit dans le nouveau gouvernement.

Parmi les ministres qui conservent leur poste figurent Bruno Retailleau (Les Républicains) à l'Intérieur, Gérald Darmanin (Renaissance) à la Justice, Jean-Noël Barrot (MoDem) aux Affaires étrangères et Elisabeth Borne (Renaissance) à l'Education, Rachida Dati (LR) à la Culture et Manuel Valls (Renaissance) aux Outre-Mer.

Catherine Vautrin est reconduite elle aussi au ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités en décembre et récupère également la Famille, l'Autonomie et les Personnes handicapées.

Aurore Bergé (Renaissance) a été nommée porte-parole du gouvernement, en remplacement de Sophie Primas (Les Républicains).

Un premier Conseil des ministres doit se tenir lundi à 16 heures (14h00 GMT), a conclu le secrétaire général de l'Elysée.

(Rédigé par Kate Entringer, avec Elizabeth Pineau et Gilles Guillaume)