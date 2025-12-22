France: Explosion à l'usine Seveso d'Elkem Silicones près de Lyon, 4 blessés

Une explosion s'est produite lundi sur le site classé Seveso "seuil haut" d'Elkem Silicones à Saint-Fons (Rhône), près de Lyon, faisant quatre blessés dont trois graves, a déclaré la préfecture du Rhône sur le réseau social X.
Une centaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés alors que l'explosion a entraîné un incendie, a indiqué la préfecture.
Un périmètre de sécurité d'un kilomètre a été mis en place par la police et "il n'y a pas de risque de toxicité pour la population à cet instant", a-t-elle ajouté.
Contactée par Reuters, l'entreprise Elkem a déclaré que l'incendie avait été maîtrisé et que le dégagement de fumée a cessé.
À ce stade, la cause de l'incident n'est pas encore connue et des investigations seront menées pour déterminer les circonstances exactes de l'explosion, a ajouté Elkem.
(Rédigé par Kate Entringer, avec la contribution de Tassilo Hummel)
