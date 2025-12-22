 Aller au contenu principal
France: Explosion à l'usine Seveso d'Elkem Silicones près de Lyon, 4 blessés
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 17:39

Une explosion s'est produite lundi sur le ‍site classé Seveso "seuil haut" d'Elkem Silicones à Saint-Fons (Rhône), près de Lyon, ‌faisant quatre blessés dont trois graves, a déclaré la préfecture du ​Rhône sur le réseau social ⁠X.

Une centaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés alors que l'explosion ⁠a ‍entraîné un incendie, a indiqué ⁠la préfecture.

Un périmètre de sécurité d'un kilomètre a été mis en ​place par la police et "il n'y a pas de risque de ⁠toxicité pour la population à ​cet instant", a-t-elle ajouté.

Contactée par ​Reuters, l'entreprise ​Elkem a déclaré que l'incendie avait ​été maîtrisé ⁠et que le dégagement de fumée a cessé.

À ce stade, la cause de l'incident n'est pas encore ‌connue et des investigations seront menées pour déterminer les circonstances exactes de l'explosion, a ajouté Elkem.

(Rédigé par Kate Entringer, avec la contribution de ‌Tassilo Hummel)

