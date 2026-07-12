France-Espagne : une rivalité en devenir ?

La France et l’Espagne se retrouvent en demi-finales. La troisième d’affilée (après l’Euro 2024 et la Ligue des nations 2025) entre ces deux sélections qui dominent le Vieux Continent. En cas de nouvelle défaite, les Espagnols deviendraient-ils nos meilleurs ennemis ?

Le 14 juillet aura un goût particulier cette année, écrasé en outre par la canicule qui parvient même à annuler les traditionnels bals des pompiers à Paris. La fête nationale sera en effet aussi suspendue à la demi-finale entre les Bleus et les collègues de Lamine Yamal ou Pedri, qui débutera chez nous à 21 heures. Alors que les hommes de Didier Deschamps ont fini, à force de surclasser tout le monde, par acquérir le statut de favoris et d’épouvantails, un léger frisson parcourt néanmoins l’échine des supporters tricolores.

Cette Roja va-t-elle encore nous priver de nos rêves, sa spécialité depuis deux ans ? Le sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, l’a pointé avec malice dès la fin de la douloureuse victoire contre la Belgique : « Je suis sûr que la France est aussi inquiète que nous. N’oubliez pas que nous les avons battus lors de deux matchs consécutifs. » Avant, évidemment, de préciser, au cas où ses joueurs n’auraient pas vu le parcours des comparses de Kylian Mbappé : « Mais ce troisième match sera différent. » …

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com