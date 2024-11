France: en octobre, le plus fort recul de la production manufacturière cette année, selon l'indice PMI

( AFP / LOU BENOIST )

La production manufacturière française a enregistré en octobre son plus fort repli depuis janvier, dans un contexte de "forte détérioration de la conjoncture", selon l'indice PMI publié lundi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

L'indice des acheteurs pour l'industrie manufacturière s'est ainsi établi à 44,5 en octobre, après 44,6 en septembre. Un indice inférieur à 50 signale une contraction.

Le repli des nouvelles commandes s'est accéléré, en particulier sur les marchés à l'export. La contraction de la demande étrangère a "très fortement" accéléré en octobre, tandis que la production a fortement reculé.

En outre, les fabricants anticipent un maintien de la contraction au cours des douze prochains mois, et leur degré de pessimisme est au plus haut depuis un an: 36% des fabricants anticipent une baisse de leur activité, contre 21% prévoyant une hausse.

Les prix des achats ont cependant diminué pour la première fois depuis mars.

Selon les entreprises interrogées, le recul des commandes étrangères s'explique par les tensions géopolitiques ainsi que par la fragilité de l’économie mondiale.

D'après l'enquête, réalisée du 10 au 24 octobre, les fabricants, pour diminuer leurs dépenses, ont réduit leurs effectifs, mettant en place des mesures de chômage partiel et ne renouvelant pas des contrats à durée déterminée.

Les entreprises interrogées attribuent la forte diminution du volume global des nouvelles commandes à "la frilosité des clients, la faiblesse de l'activité dans le secteur de la construction, et plus généralement à une conjoncture difficile sur les marchés".

Les reculs de production se lisent surtout dans les sous-secteurs des biens intermédiaires et des biens d’équipement, mais celui des biens de consommation a enregistré une hausse modérée de son activité.

Pour le Dr Tariq Kamal Chaudhry, économiste à la Hamburg Commercial Bank, "le secteur manufacturier français reste englué dans la crise en octobre". Il note toutefois "une tendance plus favorable des données sur les prix". Mais au total, "les perspectives demeurent préoccupantes pour l’industrie manufacturière française", a-t-il averti.