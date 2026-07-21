France-Deux pompiers décèdent en combattant un incendie près de Bordeaux

(Actualisé avec ministre des Transports, §4)

Deux sapeurs-pompiers sont décédés mardi en combattant l'incendie d'un bâtiment à Mérignac (Gironde), près de Bordeaux, a annoncé le ministre de l'Intérieur.

Le sinistre s'est déclaré en début d'après-midi près de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.

"Je viens d'apprendre par Madame la préfète de Gironde que deux sapeurs-pompiers sont décédés en combattant un incendie à Mérignac en Gironde, un incendie de bâtiment", a déclaré Laurent Nuñez lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a déclaré après 17h00 que le feu, qui a perturbé le trafic aérien à l'aéroport de Mérignac, était maîtrisé. "Les opérations de décollage et d'atterrissage reprennent progressivement", a-t-il précisé sur X.

La Gironde est placée mardi en vigilance rouge aux feux de forêt.

(Rédigé par Zhifan Liu et Sophie Louet)