France-Dépôt d'une motion de censure Écologistes-Insoumis sur la gestion de la canicule

Les Écologistes, avec le soutien de La France insoumise, ont déposé jeudi une motion de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu pour protester contre ce qu'ils considèrent comme une mauvaise gestion de la canicule de juin.

Le texte signé par 58 députés - 32 écologistes, 25 Insoumis et un socialiste - devrait être examiné lundi après-midi au Palais-Bourbon.

Selon un premier bilan des autorités, la canicule qui a vu les températures grimper au-delà des 40°C la semaine dernière a fait au moins un millier de morts dans le pays.

"Les conséquences sociales et sanitaires de cet événement extrême sont le résultat d'années de renoncements de la part des pouvoirs publics", peut-on lire dans la motion de censure dont Reuters a pris connaissance.

Ce texte n'a guère de chance d'être adopté dans la mesure où le Rassemblement national (RN), plus grand groupe d'opposition, ne le soutient pas.

"Les Ecologistes font beaucoup de bruit pour masquer la faiblesse de leurs propositions face au dérèglement climatique", a déclaré Sébastien Chenu, vice-président du RN, devant l'Association de la presse parlementaire.

(Reportage Elizabeth Pineau)