France: Décès de l'artiste franco-iranienne Marjane Satrapi à 56 ans

Dévoilement de la tapisserie olympique de l'artiste franco-iranienne Marjane Satrapi
L'artiste iranienne Marjane Satrapi, connue pour sa bande-dessinée "Persepolis" au succès populaire mondial, est décédée à l'âge de 56 ans, a annoncé jeudi l'Elysée.
Née le 22 novembre 1969 en Iran, Marjane Satrapi a grandi à Téhéran avant de s'installer en France. Dans "Persepolis", adapté par la suite au cinéma, elle racontait son enfance en Iran marquée par la Révolution islamique et son exil difficile en Europe.
"Sa disparition est celle d’une figure de la culture française et d’une artiste éprise de liberté, dont l’oeuvre portait un message universel et lui avait valu une immense notoriété internationale", a salué l'Elysée dans un communiqué.
(Rédigé par Blandine Hénault)
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