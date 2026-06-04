France: Décès de l'artiste franco-iranienne Marjane Satrapi à 56 ans

Dévoilement de la tapisserie olympique de l'artiste franco-iranienne Marjane Satrapi

‌L'artiste iranienne Marjane Satrapi, ​connue pour sa bande-dessinée "Persepolis" au succès populaire mondial, est ​décédée à l'âge de 56 ​ans, a annoncé ⁠jeudi l'Elysée.

Née le 22 ‌novembre 1969 en Iran, Marjane Satrapi a ​grandi ‌à Téhéran avant de ⁠s'installer en France. Dans "Persepolis", adapté par la suite au ⁠cinéma, ‌elle racontait son enfance ⁠en Iran marquée ‌par la Révolution islamique ⁠et son exil difficile ⁠en Europe.

"Sa ‌disparition est celle d’une ​figure de ‌la culture française et d’une artiste éprise ​de liberté, dont l’oeuvre portait un ⁠message universel et lui avait valu une immense notoriété internationale", a salué l'Elysée dans un communiqué.

(Rédigé par ​Blandine Hénault)