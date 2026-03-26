France: climat des affaires stable en mars, "maussade" selon l'Insee

information fournie par Boursorama avec AFP • 26/03/2026 à 11:45

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

L'indicateur de l'Insee sur le climat des affaires est resté stable en mars par rapport au mois précédent, à 97, sous sa moyenne de long terme, a indiqué jeudi l'institut statistique national.

"Le climat des affaires reste maussade", a résumé l'Insee dans un communiqué.

Constitué à partir des réponses des entreprises, il s'établit sous la moyenne de longue période (fixée à 100) "pour le 24e mois consécutif".

"Les réponses aux enquêtes de conjoncture ont été collectées entre le 26 février et le 23 mars 2026; en termes de chiffre d'affaires, environ trois quarts des réponses l’ont été après le début de la guerre au Moyen-Orient (28 février 2026)", a précisé l'Insee.

L'indicateur du climat de l'emploi remonte d'un point, à 94, "bien en deçà de sa moyenne de longue période", selon l'institut.

"Le climat de l'emploi s'éclaircit un peu", a-t-il expliqué, avec des réponses moins pessimistes concernant "les effectifs prévus dans les services (y compris intérim)".

Ce mois-ci, le climat "se maintient dans les services", à 96, en restant entre autres "particulièrement morose dans les services aux entreprises".

Dans le commerce de détail, il "rebondit légèrement", à 99, et "s'éclaircit" dans le bâtiment, à 97.

La déception est pour l'industrie, où il était au-dessus de 100 en février. Il perd trois points, à 99, avec des réponses plus pessimistes qu'optimistes concernant "la production passée" ainsi que "les carnets de commandes, globaux comme étrangers".