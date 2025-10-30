France-Cinq nouvelles arrestations après le cambriolage du Louvre

Cinq nouveaux suspects ont été interpellés mercredi à Paris et en région parisienne dans le cadre de l'enquête sur le cambriolage spectaculaire du Louvre, a annoncé jeudi la procureure de Paris, Laure Beccuau, au micro de RTL.

Parmi les cinq nouvelles interpellations, un individu est suspecté de faire partie du commando de quatre personnes qui s'est introduit dans la galerie d'Apollon du musée parisien.

"Les autres personnes placées en garde à vue sont des personnes qui peuvent éventuellement nous renseigner sur les déroulements de ces faits", a précisé Laure Beccuau, qui ajoute que les perquisitions "n'ont pas permis de retrouver le butin de ce cambriolage".

Mercredi, deux hommes interpellés ont reconnu partiellement leur implication dans le cambriolage du musée parisien et ont été déférés devant un juge d'instruction en vue de leur mise en examen.

(Alessandro Parodi; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)