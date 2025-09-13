 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France/Budget-Lecornu annonce renoncer à la suppression de deux jours fériés-La Provence
information fournie par Reuters 13/09/2025 à 18:12

Cérémonie de passation de pouvoirs pour le nouveau Premier ministre français, M. Lecornu, à Paris

PARIS (Reuters) -Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé samedi renoncer à la suppression de deux jours fériés, une mesure qui était prévue dans le projet de budget 2026 de son prédécesseur François Bayrou.

"J'ai décidé de retirer la suppression de deux jours fériés", déclare-t-il au quotidien La Provence.

Nommé mardi à Matignon dans la foulée de la chute du gouvernement de François Bayrou, Sébastien Lecornu a entamé des discussions avec les forces politiques et les partenaires sociaux pour négocier un nouveau projet de budget pour l'an prochain.

(Rédigé par Blandine Hénault)

Crise de gouvernement
2 commentaires

  • 18:50

    La France a été retrogradée d'un niveau au niveau dette. On ne vous dit pas que l''Espagne et le Portugal ont été reratés au cran supérieur avec des croissances suoérieures à nous et des dettes autour de 100 % du PIB. La Grèce en 5 ans est passée d'une dette de 207% du PIB à 152 % aujourd'hui. L'Italie a un budgét équilibré hors service dette. Donc année prochaine rebelote et derating de un à 2 niveaux pour la France ..

