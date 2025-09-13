France/Budget-Lecornu annonce renoncer à la suppression de deux jours fériés-La Provence

Cérémonie de passation de pouvoirs pour le nouveau Premier ministre français, M. Lecornu, à Paris

PARIS (Reuters) -Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé samedi renoncer à la suppression de deux jours fériés, une mesure qui était prévue dans le projet de budget 2026 de son prédécesseur François Bayrou.

"J'ai décidé de retirer la suppression de deux jours fériés", déclare-t-il au quotidien La Provence.

Nommé mardi à Matignon dans la foulée de la chute du gouvernement de François Bayrou, Sébastien Lecornu a entamé des discussions avec les forces politiques et les partenaires sociaux pour négocier un nouveau projet de budget pour l'an prochain.

(Rédigé par Blandine Hénault)