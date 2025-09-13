Avant sa rencontre avec Lecornu lundi, Binet demande "des actes immédiats"

La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, à Mertzwiller (Bas-Rhin) le 5 juin 2025 ( AFP / Frederick FLORIN )

La leader de la CGT Sophie Binet a averti samedi qu'elle attendait "des actes immédiats", notamment sur la réforme des retraites, de la part du Premier ministre qu'elle rencontre lundi matin.

Confirmant qu'elle serait reçue par Sébastien Lecornu "lundi à 11 heures", la responsable syndicale a affirmé à la Fête de l'Huma, lors d'un échange retransmis en ligne, que pour cette rencontre "on va faire un QCM avec deux possibilités, oui, non".

"On va poser des questions très simples. Jour férié: oui, non, désindexation des retraites: oui, non, suppression des postes de fonctionnaires: oui, non, abrogation de la réforme des retraites: oui, non", a-t-elle énuméré.

"A la sortie, dès lors qu'on n'aura pas eu oui, ça voudra dire non, et qu'il faudra se mobiliser encore plus massivement", a-t-elle ajouté à quelques jours de la journée intersyndicale de mobilisation le 18 septembre.

"Il faut qu'il abroge la réforme des retraites, sinon son mandat va se terminer très vite", a ajouté Mme Binet.

M. Lecornu avait promis "des ruptures" mardi, lors de sa première allocution en tant que Premier ministre.

"Que ce premier ministre qui a fait tous les gouvernements d'Emmanuel Macron soit obligé de prononcer le mot rupture, c'est déjà un signe du rapport de force", a affirmé Mme Binet en avertissant que "maintenant (...) il va falloir des actes immédiats".

Le Premier ministre a commencé vendredi à consulter les partenaires sociaux, ouvrant le bal avec la CFDT qui a elle aussi réclamé des preuves de "rupture" avec les orientations budgétaires du gouvernement sortant.

"Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a été obligé de sacrifier trois premiers ministres en un an? Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais été aussi seul, (tellement) minoritaire qu'il est incapable de faire passer aucune réforme?" s'est interrogée Mme Binet.

C'est "parce qu'il est passé en force contre la réforme des retraites", a-t-elle affirmé.