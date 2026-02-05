France: repli de la production industrielle en décembre (-0,7%), selon l'Insee

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

La production industrielle s'est repliée de 0,7% en décembre par rapport à novembre, en raison d'un net recul de la production manufacturière (-0,8%), selon les chiffres publiés jeudi par l'Insee.

En novembre, la production industrielle avait affiché une légère hausse de 0,1% et la production manufacturière avait augmenté de 0,5% (chiffres révisés pour les deux indicateurs).

La baisse de la production manufacturière de décembre est due "essentiellement" à la fabrication de matériels de transport (-9,9%, après +3,8% en novembre). La construction aéronautique et spatiale notamment affiche "une nette baisse" qui "annule les hausses des trois mois précédents", précise l'Institut national de la statistique.

Autre baisse, mais dans une moindre proportion, la production dans la cokéfaction et le raffinage qui recule de 0,9% en décembre par rapport à novembre, après -0,8% le mois précédent.

En revanche, "la production rebondit dans la fabrication des +autres produits industriels+", à savoir métallurgie, chimie, pharmacie, etc. , avec une hausse de 1% en décembre, après -0,4% en novembre, et dans les industries agro-alimentaires (+1,4% après -0,5%).

Elle continue de progresser dans la fabrication de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques (+0,7% après +1,2%).

Dans les énergies extractives, énergie et eau, la production baisse de nouveau (-0,2% après -1,7%).

Sur le quatrième trimestre 2025, la production est supérieure de 1,8% à celle de la même période de 2024 pour l'ensemble de l'industrie et de 2% pour la seule industrie manufacturière.

La production augmente très fortement dans la fabrication de matériels de transport (+12,4%) malgré le net repli de décembre.

Enfin, dans la catégorie séparée de la construction, la production a rebondi de 2,2% en décembre par rapport à novembre (après -0,7% en novembre). Mais sur l'ensemble du quatrième trimestre, la production est en recul de 3,2% par rapport aux trois derniers mois de 2024.