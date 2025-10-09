 Aller au contenu principal
France-Azerbaïdjan : les attractions du Parc
information fournie par So Foot 09/10/2025 à 23:18

L’équipe de France aura fait la moitié du chemin menant à la Coupe du monde 2026 en cas de victoire contre l’Azerbaïdjan, ce vendredi soir au Parc des Princes, où les Bleus seront diminués en attaque. Ce qui nous offre quelques curiosités et peut-être des cartes à jouer pour certains.

Ce n’est pas une date cochée depuis des semaines ni le match que tout le monde attend : ce France-Azerbaïdjan est une étape comme une autre pour les Bleus sur la route de la Coupe du monde 2026. Il ne faut pas s’attendre à l’audience de l’année sur la première chaîne, un vendredi soir où il pourrait être tentant de profiter des dernières températures agréables, comme de se poser en famille devant un inédit de Cauchemar en cuisine ou la spéciale célibataires du Bigdil (et pourquoi pas…).

Cela reste quand même l’équipe de France et un match de foot en clair, un concept rare, précieux et apprécié. Face à l’Azerbaïdjan, qu’on n’avait plus trouvé sur le chemin des Tricolores depuis le 10-0 de septembre 1995 à l’Abbé-Deschamps — où l’autre Deschamps était sur le terrain — et qui est coincé entre la Malaisie et le Zimbabwe à la 124 e place du classement FIFA et embourbé dans une série de douze rencontres sans gagner. Le dernier succès en match officiel des Azéris remontant au 16 novembre 2023 contre la Suède (un 3-0 surprise). Alors, trop facile ?…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire

