France-Angleterre est le match le plus prolifique du Mondial depuis 44 ans
Et oui, mes aïeux. Les quelques agités du bocal qui avaient envie de passer leur samedi soir devant la télé pour prolonger et dire au revoir à Didier Deschamps n’ont pas été déçus. Si ce Crunch pour la troisième place a été largement remporté par l’Angleterre (6-4), il constitue surtout le match le plus prolifique du Mondial 2026 . Il efface la rencontre entre l’Allemagne et Curaçao des tablettes (7-1).
Embed t.co…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer