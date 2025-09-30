France-Accélération de l'inflation harmonisée à 1,1% sur un an en septembre-Insee

Un client paie avec un billet de cinq euros pour acheter des œufs dans un marché local à Nice

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes, a accéléré à 1,1% sur un an en septembre sur fond de hausse des prix des services, notamment dans la santé, montrent les données préliminaires publiées mardi par l'Insee.

Le consensus tablait sur un indice IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, encore plus haut, de 1,3% ce mois-ci, après +0,8% en août, en rythme annuel.

Sur un mois, l'indice IPCH s'est cependant contracté, de 1,1%, après une hausse de 0,5% en août et un repli de 0,9% attendu par les analystes interrogés par Reuters.

Aux normes françaises, l'indice des prix à la consommation a augmenté en septembre en rythme annuel de 1,2%, après +0,9% en août et +1,3% attendu par le consensus.

Sur un mois, la baisse ressort à 1,0% après +0,4% en août et un consensus à +0,9%.

Selon l'Insee, ce repli mensuel s'explique par les fortes baisses saisonnières des prix des services de transport, notamment dans l'aérien, et de l'hébergement. Les prix de l’alimentation ont également baissé légèrement sur un mois.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)