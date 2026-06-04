France-A l'approche du Mondial de football, un "moment de bascule" pour la libération de Christophe Gleizes

* L'entourage du journaliste croit à un effet Coupe du monde

* Plus d'obstacle juridique à sa libération, selon son entourage

* Le président algérien "a le sort de Christophe entre ses mains"

par Etienne Breban

Les efforts en vue de la libération de Christophe Gleizes sont à "un moment de bascule", a estimé jeudi l'entourage du journaliste sportif, qui appelle le président algérien Abdelmadjid Tebboune à "un geste d'humanité" avant le premier anniversaire de sa détention, le 29 juin, voire le coup d'envoi de la Coupe du monde de football le 11 juin.

"Le président Tebboune a le sort de Christophe Gleizes entre ses mains", a déclaré à Reuters Me Emmanuel Daoud, l'avocat français du reporter, qui estime que le réchauffement récent des relations heurtées entre Alger et Paris ouvre la voie à un dénouement heureux.

"Je pense qu'il serait très préjudiciable à l'image du grand pays qu'est l'Algérie qu'un journaliste sportif spécialisé en football soit emprisonné, alors même que l'équipe d'Algérie, par ses mérites, va participer à la plus grande compétition mondiale de foot, à savoir la Coupe du monde", plaide-t-il.

L'avocat français de Christophe Gleizes, condamné fin juin 2025 à sept ans de réclusion criminelle pour "apologie du terrorisme", confirme que le dernier obstacle à une grâce présidentielle a été franchi le 25 mai, la Cour suprême algérienne ayant rejeté le recours en cassation du procureur dans ce dossier aux prolongements diplomatiques.

Christophe Gleizes avait formé en décembre dernier un pourvoi en cassation après la confirmation en appel de sa peine, avant d'y renoncer en mai dans l'espoir de favoriser une grâce présidentielle. Le parquet algérien s'était également pourvu en cassation, exigeant un alourdissement de la peine à 10 ans.

"Il n'y a pas d'obstacle juridique à la libération de Christophe", a souligné Thibaut Bruttin, directeur général de Reporters sans frontières (RSF), dans un entretien à Reuters.

"Maintenant, on est à un moment de bascule", juge-t-il à l'approche du Mondial de football. "Ce qui est important pour nous, c'est à la fois de tout faire pour qu'il soit libéré avant, mais aussi de pousser pour que s'il ne l'était pas, il soit représenté d'une façon ou d'une autre à la Coupe du monde."

Journaliste sportif indépendant travaillant notamment pour les magazines So Foot et Society (groupe So Press), Christophe Gleizes, 37 ans, avait été arrêté en Algérie en mai 2024 alors qu'il effectuait un reportage sur la Jeunesse sportive de Kabylie, club de football de Tizi Ouzou.

APAISEMENT ENTRE PARIS ET ALGER

"Tout ce qui se passe ces derniers mois, voire ces dernières semaines, sans faire preuve d'un optimisme exagéré ou inconséquent, va plutôt dans le bon sens", juge Emmanuel Daoud à l'évocation de la timide relance des relations diplomatiques entre la France et son ancienne colonie.

"Mais il faut rester extrêmement prudent et respecter évidemment la souveraineté de l'État algérien", ajoute-t-il.

La crise diplomatique entre Paris et Alger, qui est survenue avec le soutien de la France au plan marocain pour le Sahara occidental, à l'été 2024, semble s'être apaisée récemment, nombre de ministres enchaînant les visites officielles auprès de leurs homologues.

L'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, a également fait son retour en Algérie le 8 mai, un an après son rappel par le président français Emmanuel Macron.

"Est-ce que cela favorise une solution de libération de Christophe Gleizes? La réponse est oui. Est-ce que cela a un impact sur un calendrier heureux et très rapide? Je n'en sais rien", commente Emmanuel Daoud.

Également condamné pour "possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national", le journaliste était incriminé pour des entretiens avec des membres du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie (MAK), classé comme "organisation terroriste" par Alger depuis 2021.

"J'espère que l'humanité, la générosité, la raison, la solidarité commanderont, ou en tout cas inciteront, le président Tebboune à ne prendre qu'une seule décision, celle de la grâce et de la grâce très rapide", insiste l'avocat de Christophe Gleizes.

"La responsabilité, elle est aujourd'hui uniquement dans le camp de la République algérienne", renchérit Thibaut Bruttin.

Si Christophe Gleizes venait à être gracié par Abdelmadjid Tebboune, une libération rapide serait à attendre.

"Le principe est simple, le président signe un décret présidentiel et il est d'application immédiate. Le temps de faire les formalités administratives, je pense que ça ne prend pas plus de 24 à 48 heures, voire peut-être moins de 24 heures", estime Emmanuel Daoud.

Visité régulièrement par sa famille, Christophe Gleizes est en forme physiquement, selon Thibaut Bruttin.

Si le journaliste a pu avoir "des baisses de moral", la mobilisation en faveur de sa libération, notamment lors de la finale de la Coupe de France dont le coup d'envoi a été donné par ses parents, lui a mis "beaucoup de baume au cœur", assure le directeur général de RSF.

"Il n'empêche que toute cette histoire dure depuis beaucoup trop longtemps, et ce qui est clair, c'est que personne n'a envie de célébrer les un an de son emprisonnement en Algérie."

(Reportage par Etienne Breban, édité par Sophie Louet)