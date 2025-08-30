Fouad Brixi, la mauvaise blague belge

C’est l’histoire d’un joueur algérien, formé en Belgique, et qui était censé signer à l’Espanyol. Son nom : Fouad Brixi. Problème : il n’existe pas.

Fouad Brixi est un ailier de 21 ans, passé par les jeunes de Charleroi, du FC Brugeoise et du RSC Tilffois dans les basses divisions belges. Il est « d’origine algéro-irakienne » plutôt technique, et très suivi sur les réseaux sociaux pour un parfait inconnu : son compte Instagram, FB11, a pété la barre des 100 000 followers. Début août, une compilation à son nom est publiée par AV Sports Management, une agence de joueurs. On peut y voir Brixi en match ou à l’entraînement faisant l’étalage de ses fulgurances techniques ou encore différents liens vers ses clubs respectifs. Cela tombe bien car le premier momentum de la carrière de ce crack en puissance est en passe de se produire : la signature de son premier contrat pro à l’Espanyol, en Liga. La communauté algérienne – qui voit la presse spécialisée sur le football algérien lui emboîter le pas -, s’empresse de relayer et commenter l’émergence d’une nouvelle étoile. Le seul problème, c’est que Fouad Brixi n’existe pas.

Faux club et joueur de Milwall

Très vite d’ailleurs, plusieurs incohérences apparaissent à commencer par ses années de formation. Comme le rapportent nos confrères belges de La DH, l’entraîneur ainsi que plusieurs joueurs de l’époque au RSC Tilffois ont expliqué n’avoir jamais croisé de leur vie ni à l’entraînement, ni en match, ce fameux Fouad Brixi. L’enquête pousse alors les suiveurs du phénomène à décortiquer chacune de ses publications. Première douille : les photos illustrant Brixi sont en réalité celles de Mihailo Ivanović, attaquant serbe de Milwall. Pour la compilation vidéo ? Idem. Il s’agit de dribbles et buts signés Ivanović, lorsqu’il évoluait à Vojvodina, chez lui, en Serbie. Sur ce coup, Brixi s’était d’ailleurs débrouillé pour ne publier que des extraits où le joueur est filmé de loin ou dos à la caméra, histoire d’éviter de révéler trop rapidement au monde qu’il n’était qu’un mythomane. Concernant l’identité de Fouad Brixi, là-aussi, c’est le bordel. Certaines vidéos laissent à penser qu’il est né le 17 avril 2004, quand d’autres indiquent que c’est le 22 mai 2004, tandis que le site du supposé FC Brugeoise affiche le 17 mai 2005… ou simplement 2003. Question nationalité, même combat puisque Brixi est algéro-irakien, germano-irakien ou turc. Enfin, au niveau du patronyme, plusieurs options

Par Adel Bentaha et Alexis Rey-Millet pour SOFOOT.com