Ford va rapatrier aux USA la production de certains modèles Lincoln fabriqués en Chine

Le SUV Lincoln Nautilus est exposé au Salon de l'automobile de Los Angeles, à Los Angeles

par Nora Eckert

Ford Motor prévoit ‌à compter de 2030 de déplacer aux Etats-Unis la production de certains modèles ​de sa marque Lincoln actuellement fabriqués en Chine, a déclaré mercredi à Reuters le directeur général du constructeur automobile américain.

Jim Farley a décrit cette décision comme difficile ​mais nécessaire pour renforcer la base manufacturière automobile américaine.

Des droits de douane élevés, imposés par l'administration du ​président américain Donald Trump, sont perçus sur ⁠les véhicules importés aux Etats-Unis en provenance de Chine.

Le modèle Lincoln Nautilus, principal ‌véhicule acheminé par Ford depuis la Chine, fait l'objet de taxes douanières américaines de 52,5%, a confirmé le groupe automobile.

"Nous avons ​pris cette décision dès que ‌la politique (de droits de douane) de l'administration (américaine) a été instaurée", ⁠a déclaré Jim Farley lors d'une interview conjointe avec le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick.

"Nous savions exactement ce qu'ils voulaient faire, et nous savions exactement ce ⁠que cela signifiait ‌pour Ford", a-t-il ajouté.

Les véhicules de la marque Lincoln qui seront ⁠fabriqués aux Etats-Unis seront destinés au marché intérieur dans le cadre d'efforts ‌importants pour accroître la production locale, a dit le directeur général ⁠de Ford, sans indiquer où la production serait basée.

Howard Lutnick a ⁠souligné que "Ford a ‌un avantage. La production domestique a un avantage".

En plus des droits de douane décidés ​par Washington, les constructeurs automobiles font ‌face à des restrictions sur les véhicules connectés; une loi interdit aux Etats-Unis la présence de certaines ​technologies et équipements chinois dans les véhicules américains.

Jim Farley a aussi évoqué cette réglementation pour expliquer la décision de Ford, tout en citant les droits ⁠de douane comme le facteur principal.

Quelque 34.000 véhicules Lincoln Nautilus ont été vendus aux Etats-Unis l'an dernier.

Ford a dit vouloir s'appuyer sur sa base actuelle de production aux Etats-Unis, alors que Lincoln assemble les modèles Navigator dans une usine de Louisville au Kentucky et les modèles Aviator dans son usine d'assemblage de Chicago.

(Nora Eckert; ​version française Jean Terzian)