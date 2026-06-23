 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Balerdi aurait refusé les avances d'un gros d'Allemagne
information fournie par So Foot 23/06/2026 à 15:01

Balerdi aurait refusé les avances d'un gros d'Allemagne

Balerdi aurait refusé les avances d'un gros d'Allemagne

Même pas une petite passe dé avant la DNCG. En grande difficulté économique, l’Olympique de Marseille affronte le gendarme financier du foot français, ce mardi. Selon L’Équipe , l’OM devrait (seulement) écoper d’un encadrement de la masse salariale . Mais avant son audit, le nouveau board olympien aurait aimé renflouer les caisses pour équilibrer les comptes , du moins tenter de les équilibrer, en faisant partir quelques têtes.

L’Allemagne, c’est non !

Le vice-capitaine de l’OM, Leonardo Balerdi, aurait refusé une offre du Bayer Leverkusen au printemps dernier, d’après les informations du quotidien sportif. Il n’aurait pas été chaud à l’idée de retourner en Allemagne, lui qui a joué durant une pige et demie au Borussia Dortmund alors que le club de la Rhénanie proposait 25 patates plus des bonus aux dirigeants phocéens . Avec sa blessure au mollet intervenue à quelques jours du début du Mondial, Grégory Lorenzi et Stéphane Richard auront bien du mal à négocier un prix à la hausse pour l’homme aux 200 matchs sur les terres de Marcel Pagnol.…

EM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank