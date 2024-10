Footox épisode 17 : Kolo Muani, les Bleus et la Bolivie, pas de trêve pour le foot !

La trêve, c’est bientôt fini, mais avant… une petite dose de Footox !

Sans Kylian Mbappé, absent, et Antoine Griezmann qui a tourné la page internationale, l’équipe de France se reconstruit avec Randal Kolo Muani et de nouveaux leaders qui prennent de l’épaisseur. Petit voyage également en Bolivie, qui possède l’un des derniers cheat code du foot moderne. Un épisode enregistré et présenté par Andrea Chazy, Mathieu Rollinger, Clément Gavard et Léo Ruiz.…

