Football-Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real Madrid

Le Real Madrid a annoncé lundi la fin du mandat d'entraîneur de l'Espagnol Xabi Alonso "d'un commun accord", au lendemain de la défaite du club madrilène en finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone (3-2).

"Xabi Alonso aura toujours l'affection et l'admiration de tous les supporteurs du Real Madrid, car il est une légende du club et a toujours incarné les valeurs de notre club. Le Real Madrid sera toujours sa maison", a déclaré le club de la capitale espagnole dans un communiqué.

"Notre club remercie Xabi Alonso et toute son équipe technique pour leur travail et leur dévouement tout au long de cette période, et leur souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape de leur vie."

(Rédigé par Vincent Daheron)