 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football: Un examen du projet abandonné d'Infantino sera présenté au conseil de la Fifa
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 15:56
Ajouter Boursorama à vos sources

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, arrive au stade avant un match de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans de la FIFA

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, arrive au stade avant un match de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans de la FIFA

La Fifa a indiqué ‌jeudi qu'un examen de son projet avorté de céder une partie des droits ​commerciaux de la Coupe du monde sera présenté au conseil de l'instance après des critiques sur l'absence de réponses concernant l'abandon de ce dossier.

Jesper Moller, le président ​de la Fédération danoise de football, avait fustigé la Fifa la semaine dernière pour son refus de répondre ​à ce qu'il a qualifié de "questions critiques" ⁠lors d'une réunion de la commission juridique au sujet de ce ‌projet avorté.

Fin juillet, le président de la Fifa, Gianni Infantino, avait lancé un projet intitulé "FIFA Forward Enterprise" (FFE) visant à céder une partie des droits ​commerciaux des compétitions de ‌la Fifa, dont la Coupe du monde, à des investisseurs ⁠privés.

"Comme précédemment communiqué, un examen du projet abandonné FIFA Forward Enterprise sera présenté au conseil de la Fifa", a déclaré l'instance dirigeante du football mondial dans ⁠une déclaration transmise ‌à Reuters.

Le conseil de la Fifa compte 37 membres, dont le ⁠président Gianni Infantino, huit vice‑présidents et 28 membres élus par les associations ‌membres de la Fifa.

La proposition de Gianni Infantino de céder environ 20% ⁠des droits commerciaux des compétitions organisées par la Fifa, dont ⁠la Coupe du ‌monde, avait déclenché une levée de boucliers, notamment de la part de l'UEFA, ​de l'AFC et de la Concacaf.

Depuis, plusieurs fédérations ‌nationales, principalement, européennes, à l'instar de la Fédération française de football (FFF) la semaine dernière, ont retiré leur ​soutien à Gianni Infantino, candidat à sa réélection.

Mais plusieurs sources au fait des discussions ont indiqué à Reuters que le président de la ⁠Fifa dispose d'un matelas de voix suffisant pour être réélu en mars prochain, ce qui incite ses opposants à changer de stratégie en tentant de réduire ses pouvoirs.

L'élection présidentielle de la Fifa est prévue le 18 mars 2027 à Rabat, où Gianni Infantino briguera un quatrième mandat.

(Reportage Julien Pretot ; version française Vincent Daheron, ​édité par Augustin Turpin)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les cours de l'indice boursier français CAC 40 et les informations sur les cours des actions des entreprises s'affichent sur des écrans suspendus au-dessus de la Bourse de Paris, gérée par Euronext NV, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris.
    Rebond technique de Wall Street avant la décision de la Fed
    information fournie par Reuters 16.09.2026 16:06 

    La Bourse de New York a ouvert ‌en légère hausse mercredi après deux jours consécutifs de pertes, dans l'attente de la décision sur ​les taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) prévue en soirée, signant un rebond technique. Dans les premiers échanges, l'indice ... Lire la suite

  • Et si le football de demain était mixte ?
    Et si le football de demain était mixte ?
    information fournie par So Foot 16.09.2026 16:01 

    Pendant deux jours, la VINCI Mixed Cup a mis aux prises dix équipes issues de centres de formations réputés en Europe sous un format innovant : une mi-temps jouée par les filles, l’autre par les garçons. Le score cumulé détermine le résultat du match. Le succès ... Lire la suite

  • JJ Gabriel, le jeune de 15 ans qui met le bazar à Manchester United
    JJ Gabriel, le jeune de 15 ans qui met le bazar à Manchester United
    information fournie par So Foot 16.09.2026 15:56 

    Plus grand centre de formation de l'Angleterre, Manchester United est secoué depuis mardi par le dénommé JJ Gabriel, espoir du club, qui a décidé de couper tout contact avec le club mancunien. Inconnu au bataillon en France, le joueur de 15 ans défraye pourtant ... Lire la suite

  • Illustration représentant le logo d'Anthropic
    Novo Nordisk s'associe à Anthropic pour employer l'IA dans la R&D
    information fournie par Reuters 16.09.2026 15:54 

    Le laboratoire danois Novo ‌Nordisk va collaborer avec l'entreprise d'intelligence artificielle américaine Anthropic afin de ​développer plus rapidement de nouveaux médicaments, ont annoncé les deux groupes mercredi. Novo Nordisk emploiera dans un premier temps ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank