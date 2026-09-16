Football: Un examen du projet abandonné d'Infantino sera présenté au conseil de la Fifa

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, arrive au stade avant un match de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans de la FIFA

La Fifa a indiqué ‌jeudi qu'un examen de son projet avorté de céder une partie des droits ​commerciaux de la Coupe du monde sera présenté au conseil de l'instance après des critiques sur l'absence de réponses concernant l'abandon de ce dossier.

Jesper Moller, le président ​de la Fédération danoise de football, avait fustigé la Fifa la semaine dernière pour son refus de répondre ​à ce qu'il a qualifié de "questions critiques" ⁠lors d'une réunion de la commission juridique au sujet de ce ‌projet avorté.

Fin juillet, le président de la Fifa, Gianni Infantino, avait lancé un projet intitulé "FIFA Forward Enterprise" (FFE) visant à céder une partie des droits ​commerciaux des compétitions de ‌la Fifa, dont la Coupe du monde, à des investisseurs ⁠privés.

"Comme précédemment communiqué, un examen du projet abandonné FIFA Forward Enterprise sera présenté au conseil de la Fifa", a déclaré l'instance dirigeante du football mondial dans ⁠une déclaration transmise ‌à Reuters.

Le conseil de la Fifa compte 37 membres, dont le ⁠président Gianni Infantino, huit vice‑présidents et 28 membres élus par les associations ‌membres de la Fifa.

La proposition de Gianni Infantino de céder environ 20% ⁠des droits commerciaux des compétitions organisées par la Fifa, dont ⁠la Coupe du ‌monde, avait déclenché une levée de boucliers, notamment de la part de l'UEFA, ​de l'AFC et de la Concacaf.

Depuis, plusieurs fédérations ‌nationales, principalement, européennes, à l'instar de la Fédération française de football (FFF) la semaine dernière, ont retiré leur ​soutien à Gianni Infantino, candidat à sa réélection.

Mais plusieurs sources au fait des discussions ont indiqué à Reuters que le président de la ⁠Fifa dispose d'un matelas de voix suffisant pour être réélu en mars prochain, ce qui incite ses opposants à changer de stratégie en tentant de réduire ses pouvoirs.

L'élection présidentielle de la Fifa est prévue le 18 mars 2027 à Rabat, où Gianni Infantino briguera un quatrième mandat.

(Reportage Julien Pretot ; version française Vincent Daheron, ​édité par Augustin Turpin)