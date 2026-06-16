Football-Toppmöller succède à Sage sur le banc du RC Lens

L'Allemand Dino Toppmöller a été nommé mardi nouvel entraîneur du RC Lens jusqu'en 2028 pour succéder à Pierre Sage, parti lundi à Crystal Palace.

"Nous sommes ravis d’annoncer la nomination de Dino Toppmöller, un profil référencé en Europe qui conjugue expertise tactique, expérience des compétitions européennes et grandes qualités humaines", a déclaré Benjamin Parrot, le directeur général du RC Lens, dans un communiqué.

Âgé de 45 ans, Dino Toppmöller avait été démis de ses fonctions d'entraîneur de l'Eintracht Francfort en janvier après deux saisons et demie en poste. Il avait mené le club allemand à la troisième place de la Bundesliga en 2024-2025 et ainsi disputé la Ligue des champions la saison suivante.

Une compétition qu'il va retrouver avec le RC Lens en septembre prochain.

Il était auparavant l'entraîneur adjoint de l'actuel sélectionneur de l'Allemagne Julian Nagelsmann lorsque celui-ci dirigeait le RB Leipzig puis le Bayern Munich.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)