Football-Tavenot remplace Le Mignan au poste d'entraîneur du FC Metz
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 19:06

Stéphane Le Mignan a été "déchargé de ses fonctions" d'entraîneur du FC Metz et remplacé par Benoît Tavenot, a annoncé mardi le club lorrain, dernier de Ligue 1.

"Malheureusement, la première moitié de saison grenat, au sein du premier échelon national, n'est pas à la hauteur des attentes", a écrit le club dans un communiqué.

Le FC Metz compte seulement trois victoires - décrochées consécutivement en octobre et novembre - et 12 points après 18 journées, à deux unités de la place de barragiste occupée par Nantes. Le club mosellan a également été lourdement battu en 16es de finale de la Coupe de France par Montpellier (4-0), pensionnaire de Ligue 2.

Nommé à l'été 2024, Stéphane Le Mignan, 51 ans, avait obtenu la montée dans l'élite en fin de saison dernière.

Son remplaçant, Benoît Tavenot, s'est engagé pour six mois, a précisé le club.

Le technicien de 49 ans connaît la maison pour y avoir occupé le poste d'assistant de 2019 à 2022. L'ancien entraîneur de Dijon officiait récemment au SC Bastia, en Ligue 2, avant d'être démis de ses fonctions en octobre dernier.

Metz reçoit l'Olympique lyonnais, dimanche, pour la 19e journée de Ligue 1.

(Rédigé par Vincent Daheron)

