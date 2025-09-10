Football-Steve Mandanda annonce la fin de sa carrière

Steve Mandanda annonce la fin de sa carrière

Le gardien champion du monde 2018 avec l'équipe de France Steve Mandanda a annoncé mercredi à L'Equipe la fin de sa carrière à 40 ans.

"J'ai eu besoin de prendre mon temps pour l'accepter, déjà, parce que ce n'est pas simple mais, oui, j'arrête ma carrière", a-t-il déclaré dans un entretien à L'Equipe publié mercredi soir. "Au cours de la saison dernière, je savais que j'allais arrêter."

Gardien emblématique de l'Olympique de Marseille, dont il détient le record de matches disputés (613), Steve Mandanda a joué son dernier match en mai dernier avec le Stade rennais... face au club marseillais.

Non conservé par le club breton, il a décidé de raccrocher les gants après plus de vingt ans de carrière professionnelle.

"J'ai eu une grande période de réflexion parce que, si dans mon esprit ça semblait clair, j'ai eu beaucoup de sollicitations", a-t-il poursuivi.

Gardien titulaire de l'équipe de France peu de temps après la première de ses 35 sélections, en 2008, Steve Mandanda est ensuite devenu la doublure d'Hugo Lloris. Il a tout de même remporté la Coupe du monde 2018 avec les Bleus et participé aux campagnes jusqu'en finale de l'Euro 2016 et du Mondial 2022, quelques semaines avant de prendre sa retraite internationale.

Formé au Havre, il a passé 14 saisons à l'Olympique de Marseille, où il a remporté le championnat de Ligue 1 en 2010 sous les ordres de Didier Deschamps, et également évolué en Angleterre à Crystal Palace avant de conclure son parcours à Rennes.

"Steve a été un très grand gardien mais c’est au leader que je voudrais rendre hommage", a déclaré le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps dans un communiqué. "Steve, humainement, c’était quelqu’un de très positif dans un groupe, quel que soit son rôle. Je lui souhaite d’être heureux et de connaître la même réussite dans sa deuxième vie que dans la première."

(Rédigé par Vincent Daheron)