Football-Rudi Garcia ne sera pas prolongé à la tête de la Belgique

La Fédération royale belge de football (URBSFA) a annoncé lundi qu'elle ne prolongerait pas le contrat de son sélectionneur Rudi Garcia après l'élimination des Diables rouges en quarts de finale de la Coupe du monde face à l'Espagne (2-1), sacrée championne du monde dimanche.

"Rudi Garcia et l’URBSFA ne prolongeront pas le contrat qui court jusqu’au 31 juillet 2026", a déclaré la fédération dans un communiqué.

Le technicien français de 62 ans avait succédé à Domenico Tedesco en février 2025, qualifiant l'équipe au Mondial en terminant en tête de son groupe d'éliminatoires.

"Il a été nommé entraîneur fédéral dans un contexte sportif et financier difficile. Grâce notamment à son engagement et à son expérience, la cohésion d’équipe a été rétablie et un beau résultat a été obtenu lors de la dernière Coupe du monde", a salué Vincent Mannaert, le directeur sportif de la fédération.

Après un premier tour de Coupe du monde difficile, lors duquel elle a notamment été accrochée par l'Égypte (1-1) et l'Iran (0-0), la Belgique avait renversé le Sénégal (3-2) en seizièmes de finale alors qu'elle était menée 2-0 à cinq minutes de la fin du temps réglementaire.

Les Belges ont ensuite facilement éliminé les États-Unis (4-1) avant de se faire sortir par l'Espagne.

"Après échanges avec la Fédération belge, nous avons décidé de ne pas prolonger l’excellent parcours de ces 18 derniers mois", a déclaré Rudi Garcia, cité dans le communiqué. "Je souhaite bon vent à la Belgique pour continuer le changement de génération que j’ai pris plaisir à initier."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)