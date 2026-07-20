 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-Rudi Garcia ne sera pas prolongé à la tête de la Belgique
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 15:03

La Fédération royale belge de football (URBSFA) a annoncé lundi qu'elle ne prolongerait pas le contrat de son sélectionneur Rudi Garcia après l'élimination des Diables rouges en quarts de finale de la Coupe du monde face à l'Espagne (2-1), sacrée championne du monde dimanche.

"Rudi Garcia et l’URBSFA ne prolongeront pas le contrat qui court jusqu’au 31 juillet 2026", a déclaré la fédération dans un communiqué.

Le technicien français de 62 ans avait succédé à Domenico Tedesco en février 2025, qualifiant l'équipe au Mondial en terminant en tête de son groupe d'éliminatoires.

"Il a été nommé entraîneur fédéral dans un contexte sportif et financier difficile. Grâce notamment à son engagement et à son expérience, la cohésion d’équipe a été rétablie et un beau résultat a été obtenu lors de la dernière Coupe du monde", a salué Vincent Mannaert, le directeur sportif de la fédération.

Après un premier tour de Coupe du monde difficile, lors duquel elle a notamment été accrochée par l'Égypte (1-1) et l'Iran (0-0), la Belgique avait renversé le Sénégal (3-2) en seizièmes de finale alors qu'elle était menée 2-0 à cinq minutes de la fin du temps réglementaire.

Les Belges ont ensuite facilement éliminé les États-Unis (4-1) avant de se faire sortir par l'Espagne.

"Après échanges avec la Fédération belge, nous avons décidé de ne pas prolonger l’excellent parcours de ces 18 derniers mois", a déclaré Rudi Garcia, cité dans le communiqué. "Je souhaite bon vent à la Belgique pour continuer le changement de génération que j’ai pris plaisir à initier."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank