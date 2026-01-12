 Aller au contenu principal
Football-Rolland Courbis, ancien joueur et entraîneur, est mort
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 16:01

(Actualisé avec réactions Diallo et Deschamps)

Rolland Courbis, ancien joueur puis entraîneur français, est mort lundi à 72 ans, a annoncé sa famille à RMC.

Dans sa première carrière, celle de joueur, le natif de Marseille était défenseur central, champion de France à trois reprises : en 1972 avec l'Olympique de Marseille puis en 1978 et 1982 avec l'AS Monaco. Il était ensuite devenu entraîneur, officiant principalement dans de nombreux clubs français.

Sur le banc de l'OM, il avait été finaliste de la Coupe UEFA (C3) et vice-champion de France en 1999. Il avait notamment entraîné Toulon, les Girondins de Bordeaux ou encore Montpellier.

Depuis 2005, Rolland Courbis était aussi un chroniqueur emblématique de RMC.

Au cours de sa carrière, celui qui a également évolué à Ajaccio, à l'Olympiakos, à Sochaux et à Toulon a été impliqué dans plusieurs affaires judiciaires. Il a notamment été condamné en 1997 à deux ans de prison, dont six mois ferme, pour fraude fiscale dans l'affaire dite de la caisse noire du SC Toulon puis, en 2007, à deux ans de prison ferme et à 200.000 euros d’amende dans l'affaire des comptes de l'OM.

Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football (FFF), a exprimé sa "profonde tristesse".

"C’est une figure emblématique du football français, un personnage unique presque romanesque par son côté passionné, engagé, attachant et son franc-parler, qui disparaît aujourd’hui", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Il a accompagné et marqué de son empreinte le football français durant plusieurs décennies."

Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, lui a également rendu hommage dans le même communiqué publié par la FFF.

"Avec la disparition de Rolland Courbis, le football français perd une personnalité attachante, chaleureuse, au caractère bien affirmé. Un fin connaisseur du football et de ses arcanes, mais aussi du jeu", a-t-il dit.

Le RC Lens, qu'il a dirigé lors de la saison 2000/2001, a salué sur X cette "figure charismatique et emblématique du football français" qui "a marqué l'Hexagone par son authenticité".

"Il aura marqué le club par sa personnalité unique", a de son côté réagi le Stade Malherbe Caen, où il a été entraîneur assistant en 2019.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)

