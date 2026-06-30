Football-Retour à la case départ pour l'Allemagne après une nouvelle Coupe du monde ratée

par Karolos Grohmann

Le parcours de l'Allemagne en Coupe du monde a, pour la troisième fois de suite, a connu un fin précoce après que les quadruples champions du monde (1954, 1974, 1990 et 2014) se sont vus éliminer aux tirs au but par le Paraguay (4-3) en seizièmes de finale.

Plus qu'une désillusion, c'est une plongée en eaux troubles qui attend une nation qui fut longtemps l'une des grandes puissances du football mondial.

Après les éliminations en phases de poules de 2018 et 2022 - ce qui ne leur était pas arrivé depuis l'édition de 1938 - l'Allemagne visait un cinquième titre qui l'aurait replacée parmi l'élite mondiale du football.

Au lieu de cela, ils rentrent au pays en étant la première équipe allemande à perdre une séance de tirs au but en Coupe du Monde.

Si Julian Nagelsmann, qui à 38 ans était le plus jeune sélectionneur à diriger un match à élimination directe en Coupe du Monde depuis 40 ans, souhaite rester en poste, la décision appartient désormais à d'autres.

"Il y a des problèmes fondamentaux qui doivent changer et je ne souhaite pas entrer dans les détails", a dit celui qui est en poste depuis 2023, lors de la conférence de presse qui a suivi la défaite.

"Je ne suis pas du genre à dire "je démissionne" simplement parce que nous avons été éliminés."

Mais Julian Nagelsmann devra lui-même assumer une grande partie de la responsabilité de l'élimination, après avoir déclaré à plusieurs reprises avant le tournoi que les Allemands avaient pour objectif de remporter leur cinquième titre mondial.

"Cette déclaration tient toujours", avait-il déclaré en mai, lors de l’annonce de sa sélection. "Je pense que toutes les équipes veulent être championnes du monde, et nous aussi."

L’Allemagne abordait le tournoi sur une série de neuf victoires consécutives et a gagné ses deux premiers matches du groupe E pour s’assurer la première place.

Toutefois, sa victoire étriquée et in extremis face à la Côte d’Ivoire (2-1) avait soulevé des questions quant à sa capacité à affronter des équipes physiques et rapides.

Pour son troisième match, l'Allemagne n'a guère rassuré en s’inclinant 2-1 face à l’Équateur et peinant à rivaliser avec la puissance des Sud-Américains.

Julian Nagelsmann avait alors balayé les doutes d'un revers de la main, affirmant que son équipe était déjà qualifiée et qu’il n’y avait aucune raison d’accorder trop d’importance à cette défaite.

Mais, dès le premier match à élimination directe, leur rêve s’est envolé.

Entre 2006 et la Coupe du monde 2014 au Brésil, son dernier trophée mondial, l’Allemagne avait atteint au moins les demi-finales à chaque Coupe du monde et chaque Euro.

(Reportage Karolos Grohmann; version française Clément Martinot, édité par Benoit Van Overstraeten)