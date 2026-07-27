Football-Pirlo, engagé avec une société russe de paris sportifs, ne sera pas sélectionneur de l'Italie

(Actualisé avec démissions de Maldini et Leonardo)

Andrea Pirlo a annoncé lundi qu'il n'était plus en lice pour le poste de sélectionneur de l'équipe d'Italie de football après avoir été critiqué pour ses liens avec une société russe de paris sportifs.

L'ancien milieu de terrain âgé de 47 ans, vainqueur de la Coupe du monde avec l'Italie en 2006 en tant que joueur, semblait être devenu le favori pour succéder à Gennaro Gattuso après le refus de l'Espagnol Pep Guardiola de prendre le poste.

Des responsables de la Fédération italienne de football (FIGC) et des élus politiques se sont toutefois opposés à sa nomination en raison de son contrat avec la société russe Fonbet, dont il est devenu ambassadeur en octobre malgré la poursuite de la guerre menée en Ukraine par la Russie.

Andrea Pirlo a défendu sa collaboration avec Fonbet lundi dans un message sur Instagram et il a dit avoir été informé dimanche qu'il ne serait pas le prochain sélectionneur de l'Italie.

"Après avoir appris hier soir que je n'étais plus le candidat pour occuper le banc de la sélection nationale italienne, je crois qu'il est de mon devoir de clarifier certains points", écrit l'ancien maître à jouer du Milan AC et de la Juventus Turin, qui dit avoir "observé avec une grande amertume le débat qui s'est développé autour de (s)on nom et de la possibilité qu'(il) prenne la fonction de responsable technique de la sélection nationale italienne".

"Durant toute ma carrière, d'abord en tant que joueur et désormais en tant qu'entraîneur, j'ai toujours accompli mon travail dans le plein respect des lois des pays où j'ai travaillé et des contrats que j'ai signés", ajoute celui qui est désormais entraîneur du club de United FC, à Dubaï, dans le championnat des Emirats arabes unis.

Il assure que sa collaboration avec Fonbet est strictement commerciale et sportive.

"Attribuer une signification politique à cette collaboration revient à m'attribuer des convictions que je n'ai jamais exprimées et qui ne m'appartiennent pas", dit Andrea Pirlo.

Dans la foulée, Paolo Maldini, nommé ce mois-ci directeur technique de la FIGC, a décidé de démissionner de son poste, a rapporté lundi Sky Sport Italia. Il quitte le navire 16 jours après sa nomination, en compagnie de son bras droit, l'ancien international brésilien Leonardo.

(Suramya Kaushik à Bangalore et Elvira Polina à Milan, version française Bertrand Boucey et Zhifan Liu, édité par Benoit van Overstraeten)