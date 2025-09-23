Football: Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or 2025, 6e Français couronné

Le Ballon d'Or

par Vincent Daheron

Le Français Ousmane Dembélé a remporté lundi à Paris son premier Ballon d'Or, devant l'Espagnol Lamine Yamal et le Portugais Vitinha, récompensant sa magnifique saison 2024/2025 avec le Paris Saint-Germain conclue par le premier titre du club en Ligue des champions.

L'attaquant de 28 ans succède à l'Espagnol Rodri et devient le sixième Français à recevoir la plus prestigieuse récompense individuelle après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 et 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022).

"Ce que je viens de vivre est exceptionnel, je n'ai pas de mots. Ce qu'il s'est passé avec le PSG...", a-t-il dit lors de son discours sur scène, après avoir reçu le Ballon d'Or des mains du Brésilien Ronaldinho, ancien joueur parisien.

"Je veux remercier le PSG qui est venu me chercher en 2023. C'est une famille incroyable. (...) Ce trophée individuel, c'est le collectif qui l'a gagné", a-t-il poursuivi.

Accueilli sur scène par les chants "Et Ousmane, Ballon d'Or" popularisé par les fans parisiens après le sacre du club en Ligue des champions en mai dernier, le Tricolore a essuyé quelques larmes pendant son discours.

"C'est exceptionnel. Je ne voulais pas pleurer mais dès que j'ai commencé à parler de ma famille, des gens qui ont été là pour moi, c'est monté, ça m'a pris de court", a-t-il dit à Reuters. "Ça n'a pas été un objectif personnel, le titre individuel. C'est magnifique d'avoir un trophée comme ça. Mais voilà, quand c'est là, t'es content, t'es heureux."

"C'est pour l'équipe, pour tous les gens qui sont fans de moi, tous les supporters parisiens, tout le club, le staff et les joueurs", a-t-il ajouté.

Nommé pour la première fois parmi les 30 finalistes du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a été l'un des hommes forts de la saison exceptionnelle du PSG, qui l'a vu soulever pour la première fois la Ligue des champions après un récital en finale face à l'Inter Milan le 31 mai (5-0). Les Parisiens ont également remporté la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des champions, avant de s'incliner en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (3-0).

Le champion du monde 2018 a inscrit 37 buts et délivré 15 passes décisives en 60 matches, club et sélection confondus, grâce à une très bonne deuxième partie de saison. Repositionné attaquant de pointe par son entraîneur au PSG, Luis Enrique, celui qui avait auparavant l'habitude de jouer ailier a inscrit 27 de ses 35 buts en club sur l'année civile 2025.

LE PSG À L'HONNEUR

Longtemps décrié pour son inefficacité, à l'image de ses sept réalisations en 57 sélections en équipe de France, Ousmane Dembélé a notamment terminé meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations.

Mais outre sa nouvelle efficacité devant le but, il s'est mué en leader et en homme de base de Luis Enrique, montrant l'exemple à ses coéquipiers par ses efforts défensifs en première ligne du pressing imposé par le technicien espagnol.

Victime d'une lésion de l'ischio-jambier droit survenue au début du mois avec les Bleus, Ousmane Dembélé est actuellement absent des terrains, pour une durée encore estimée à environ quatre semaines, et était donc présent lundi au théâtre du Châtelet pour recevoir son trophée, alors que ses coéquipiers se sont inclinés un peu plus tôt dans la soirée sur le terrain de l'Olympique de Marseille (1-0).

Le 'Classique' comptant pour la cinquième journée de Ligue 1, initialement prévu dimanche, avait été reporté en raison des intempéries à Marseille et reprogrammé au même moment que la cérémonie du Ballon d'Or.

"Ça va mieux, je vais bientôt reprendre", a déclaré le Ballon d'Or 2025 à Reuters.

Formé au Stade rennais, où il a fait ses débuts professionnels en 2015 à l'âge de 18 ans, Ousmane Dembélé avait rejoint le Borussia Dortmund à l'été 2016 avant de signer à Barcelone la saison suivante.

Après six saisons en Catalogne, marquées par trois titres de champion d'Espagne (2018, 2019 et 2023) et de nombreux pépins physiques, Ousmane Dembélé est arrivé au PSG en août 2023.

D'abord dans l'ombre de Kylian Mbappé, l'international tricolore a profité du départ de son compatriote au Real Madrid à l'été 2024 pour prendre une nouvelle dimension au sein du Paris Saint-Germain jusqu'à ce Ballon d'Or 2025, suite logique à ses distinctions de meilleur joueur de Ligue des champions et de Ligue 1 obtenues au printemps dernier.

La 69e cérémonie du Ballon d'Or a très largement consacré le Paris Saint-Germain. En plus du trophée du club masculin de l'année, Luis Enrique a remporté le trophée Cruyff du meilleur entraîneur d'une équipe masculine et Gianluigi Donnarumma, désormais à Manchester City, a gagné le trophée Yachine du meilleur gardien masculin.

En incluant le portier italien, le PSG a placé cinq joueurs dans les dix premiers et sept aux 14 premières places : Vitinha (3e), Achraf Hakimi (6e), Gianluigi Donnarumma (9e), Nuno Mendes (10e), Khvicha Kvaratskhelia (12e) et Désiré Doué (14e) complètent la liste derrière Ousmane Dembélé.

Chez les Français, outre Dembélé et Doué, Kylian Mbappé a pris la 7e place et Michael Olise la 30e position.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)