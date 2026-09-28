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Football-Olise permet aux Bleus d'enchaîner face à la Belgique
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 23:29

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(Actualisé avec déclarations Zidane et Da Cunha)

Michael Olise a offert lundi un deuxième succès consécutif à l'équipe de France de son nouveau sélectionneur Zinédine Zidane grâce à un but tardif face à la Belgique (1-0), lors de la deuxième journée de la Ligue des nations.

L'attaquant du Bayern Munich, entré en jeu 11 minutes auparavant, a ajusté Senne Lammens d'une belle frappe du pied gauche au terme d'un raid solitaire à la 88e minute.

Pourtant séduisants dans le jeu avant l'ouverture du score, les Bleus ont longtemps buté sur les montants belges ou sur le gardien belge, auteur de plusieurs arrêts.

Trois jours après une première sur le banc réussie malgré une qualité de jeu pas toujours au rendez-vous, Zinédine Zidane avait décidé d'effectuer une large rotation de son effectif pour le deuxième de ses quatre matches au cours de cette trêve.

Privé de son capitaine Kylian Mbappé, blessé au genou vendredi et forfait pour la suite du rassemblement, "ZZ" a seulement reconduit le gardien Mike Maignan et le défenseur central Maxence Lacroix. Il a également offert une première sélection à Jérémy Jacquet, Andy Diouf et Lucas Da Cunha.

Malgré une équipe remaniée, les doubles champions du monde ont montré de nombreuses séquences prometteuses alors que Zinédine Zidane n'a eu que quelques entraînements à son actif pour façonner son projet de jeu.

"On a été très bons partout. On a mis des choses en place contre une belle équipe de Belgique, qui nous a fait souffrir aussi un petit peu", a réagi le sélectionneur français sur TF1. "Mais on a tenu, on a été très bons, on a été courageux, on n'a pas eu peur d'aller dans le camp adverse. C'est ça qui me plaît, c'est ce qu'on veut."

Les Tricolores ont monopolisé le ballon (62%), parfois sur de longues phases de jeu, mais ont peiné à se montrer efficace.

Désiré Doué a d'abord été l'attaquant français le plus dangereux. Le Parisien a trouvé la barre dès la 12e minute après un enchaînement individuel de grande classe.

Il aura globalement manqué d'efficacité, trouvant souvent Senne Lammens sur sa route (56e, 62e), comme Estéban Lepaul (17e, 27e) ou Bradley Barcola (19e). Lucas Da Cunha, précieux dans l'entrejeu, a lui heurté le poteau d'une frappe lointaine (53e).

L'équipe de France aura donc dû attendre les dernières minutes de la partie, et l'entrée en jeu de ses habituels titulaires pour faire la différence à l'image de la frappe enroulée décisive de Michael Olise, qui a déclenché la joie extatique de son sélectionneur.

Les Bleus auront tout de même montré quelques axes de travail défensivement, se faisant parfois facilement transpercer. Mais Charles De Ketelaere ou Dodi Lukébakio n'ont pas réussi à tromper Mike Maignan.

"On a concédé des occasions mais avec le match qu'on a fait, je pense qu'on méritait de gagner", a estimé Lucas Da Cunha.

Première du groupe 1 de la Ligue des nations avec six points, l'équipe de France reçoit l'Italie, vendredi, au Stade de France.

(Rédigé par Vincent Daheron)

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