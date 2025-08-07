 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-Neuf joueurs du PSG nommés pour le Ballon d'Or
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 16:16

Neuf joueurs du Paris Saint-Germain figurent parmi les trente nommés au Ballon d'Or masculin, dont la liste a été dévoilée jeudi, consacrant la saison historique du club francilien, vainqueur de la Ligue des Champions de l'UEFA en mai.

Parmi les prétendants au prestigieux trophée, qui récompense le meilleur joueur de l'année, figurent notamment les Parisiens Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Achraf Hakimi.

La cérémonie de remise du Ballon d'Or est prévue le 22 septembre à Paris.

(Rédigé par Blandine Hénault)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des véhicules de pompiers près d'une zone forestière en feu à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dans l'Aude, le 7 août 2025 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )
    À Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, le désespoir des vignerons sinistrés par le feu
    information fournie par AFP 07.08.2025 16:15 

    À quelques semaines des vendanges, 80% des vignes de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Tournissan et Coustouge ont été touchées par le gigantesque feu qui a ravagé les Corbières, laissant des vignerons dépités et inquiets pour leur avenir: "on a perdu gros". Fabien ... Lire la suite

  • Le PSG et Lille auraient trouvé un accord pour Lucas Chevalier
    Le PSG et Lille auraient trouvé un accord pour Lucas Chevalier
    information fournie par So Foot 07.08.2025 16:08 

    Une nouvelle guerre des goals au PSG ? En 2021, le PSG avait connu une guerre Donnarumma-Navas pour la place de titulaire. Le gardien costaricain était parti pour laisser la place de titulaire au portier de la Squadra Azzurra . Cette fois, l’ancien du Milan AC ... Lire la suite

  • Deux Parisiens parmi les nommés au Ballon d’or 2025
    Deux Parisiens parmi les nommés au Ballon d’or 2025
    information fournie par So Foot 07.08.2025 15:57 

    C’est une honte ! On a longuement et à raison souligné que la force du PSG était son collectif , poussé à sa quintessence par Luis Enrique pour aller conquérir le premier titre de champion d’Europe du club de la capitale. En toute logique, les onze titulaires de ... Lire la suite

  • Après avoir vendu James Trafford, Burnley a trouvé son nouveau gardien titulaire
    Après avoir vendu James Trafford, Burnley a trouvé son nouveau gardien titulaire
    information fournie par So Foot 07.08.2025 15:23 

    Qui se souvient de son passage mémorable à Manchester United ? Burnley a connu de la jeunesse dans ses buts avec James Trafford . 22 piges, prometteur, encore en train de faire ses dents sur les terrains de Premier League et de Championship, l’Anglais est finalement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank