Football-Neuf joueurs du PSG nommés pour le Ballon d'Or

Neuf joueurs du Paris Saint-Germain figurent parmi les trente nommés au Ballon d'Or masculin, dont la liste a été dévoilée jeudi, consacrant la saison historique du club francilien, vainqueur de la Ligue des Champions de l'UEFA en mai.

Parmi les prétendants au prestigieux trophée, qui récompense le meilleur joueur de l'année, figurent notamment les Parisiens Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Achraf Hakimi.

La cérémonie de remise du Ballon d'Or est prévue le 22 septembre à Paris.

(Rédigé par Blandine Hénault)