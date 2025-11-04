Football/Mondial 2027: Les Bleues opposées aux Pays-Bas, à la Pologne et à l'Irlande en éliminatoires

L'entraîneur de la France Laurent Bonadei parle aux joueuses

L'équipe de France féminine de football défiera les Pays-Bas, la Pologne et l'Irlande lors des qualifications à la Coupe du monde 2027, dont le tirage au sort a été effectué mardi.

Les joueuses de Laurent Bonadei, récemment éliminées en demi-finales de la Ligue des nations, ont évité l'Angleterre, double-championne d'Europe en titre, en héritant des Pays-Bas dans le chapeau 2.

Sixième au classement FIFA, la France a remporté la dernière confrontation face aux Néerlandaises, 11es, en phase de poules du dernier Euro (5-2).

La Pologne, 26e nation mondiale, n'a jamais disputé la Coupe du monde tandis que l'Irlande, 27e au classement FIFA, compte une seule participation lors de la dernière édition en 2023.

Les Tricolores, éliminées en quarts de finale du dernier Mondial, ont perdu leur dernière rencontre face à l'Irlande (3-1) en juillet 2024 à l'occasion des qualifications à l'Euro 2025.

Pour se qualifier directement pour le Mondial brésilien, du 24 juin au 25 juillet 2027, les Bleues devront terminer à la première place de leur groupe. Dans le cas contraire et quel que soit leur classement, elles auront deux tours de barrages à négocier pour espérer disputer la première Coupe du monde féminine organisée en Amérique du Sud.

La phase de ligue des qualifications se déroulera du 3 mars au 9 juin 2026.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)