Football-Mohamed Salah en Turquie, signature attendue à Trabzonspor

L'ancien attaquant vedette de Liverpool Mohamed Salah est arrivé mercredi à l'aéroport d'Istanbul pour la signature attendue d'un nouveau contrat avec le club turc de Trabzonspor.

Souriant, portant le maillot bleu et grenat du club de la mer Noire, le joueur égyptien a été accueilli à l'aéroport Ataturk par des centaines de supporters en liesse. Il devait ensuite passer un examen médical avant de prendre un avion pour Trabzon, à un millier de kilomètres à l'est.

Mohamed Salah, qui a 34 ans, a été laissé libre fin juin par Liverpool après neuf saisons passées chez les Reds, club avec lequel il a marqué 257 buts en 442 matches et remporté la Premier League à deux reprises ainsi que la Ligue des champions en 2019.

Le président de Trabzonspor, Ertugrul Dogan, a annoncé mardi qu'il s'apprêtait à recruter la superstar égyptienne lors d'une cérémonie programmée jeudi à Trabzon.

Trabzonspor est généralement considéré comme le quatrième grand club du championnat turc au côté des trois clubs d'Istanbul - Fenerbahçe, Galatasaray et Besiktas.

(Mirac Eren Dereli et Tuvan Gumrukcu; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)