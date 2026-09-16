Football: Messi fera ses adieux à l'équipe d'Argentine lors d'un amical à Buenos Aires en octobre

Lionel Messi après sa victoire en Coupe du monde

Lionel Messi, qui a ‌annoncé sa retraite internationale le mois dernier, a été ​appelé pour disputer un match amical avec l'équipe d'Argentine le mois prochain dans la capitale Buenos Aires, une rencontre qui ​permettra à l'icône d'effectuer ses adieux à l'"Albiceleste" et au public argentin.

"Nous avons ​invité le meilleur joueur au ⁠monde, l'icône de notre sélection, notre capitaine Lionel Andres ‌Messi, à avoir des adieux mérités le 6 octobre, ici, en Argentine", a déclaré mardi le ​président de la ‌Fédération argentine de football (AFA), Claudio Tapia.

Au cours de ⁠la 'fenêtre' internationale prévue par la Fifa, l'instance dirigeante du football mondial, du 21 septembre au 6 octobre, l'Argentine va ⁠disputer à domicile ‌trois matches amicaux - contre la Bolivie le 30 ⁠septembre à Cordoba, face au Burkina Faso le 3 ‌octobre à Buenos Aires, et enfin contre le ⁠Bénin le 6 octobre, à nouveau dans la ⁠capitale argentine.

C'est à ‌cette occasion que Lionel Messi devrait porter une ultime fois ​le maillot de la ‌sélection argentine, avec laquelle il a atteint en juillet dernier la finale de ​la Coupe du monde (défaite face à l'Espagne, 1-0), quatre ans après avoir décroché le titre mondial pour ⁠la première - et donc unique - fois de sa carrière.

L'actuel joueur de l'Inter Miami, dans le championnat nord-américain de football (MLS), fait partie des 30 nommés pour le Ballon d'Or, qui sera décerné le 26 octobre à Londres.

(Angelica Medina à Mexico; version ​française Jean Terzian)