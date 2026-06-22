Football-Messi, auteur d'un doublé, devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde

(Actualisé avec deuxième but)

Lionel Messi est devenu lundi le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde masculine en inscrivant ses 17ème et 18ème buts dans la compétition lors du match de l'Argentine contre l'Autriche (2-0), dépassant ainsi l'attaquant allemand Miroslav Klose, qui détenait le record avec 16 réalisations.

Le capitaine argentin a également dépassé la Brésilienne Marta, dont les 17 buts en Coupe du monde féminine constituaient jusque-là le record absolu de la compétition.

Ces deux réalisations ont permis à Lionel Messi de porter à six matches consécutifs sa série de rencontres avec au moins un but en Coupe du monde.

Il avait lancé son Mondial par un triplé contre l'Algérie, devenant à 38 ans le joueur le plus âgé à inscrire trois buts dans un match de Coupe du monde, tout en étant le premier à en disputer six éditions.

À Dallas, Lionel Messi a d'abord conclu un mouvement collectif limpide de l'Argentine : à l'origine de l'action, il s'est ensuite retrouvé seul dans la surface pour reprendre en une touche un centre en retrait de Facundo Medina et glisser le ballon dans le bas du filet.

Il a ensuite doublé la mise dans le temps additionnel, en concluant, en plusieurs temps, une contre-attaque fatale aux Autrichiens.

Le meneur argentin, qui fêtera ses 39 ans plus tard cette semaine, avait manqué en première période un penalty obtenu après une faute sur Lautaro Martinez.

Quarante ans après les exploits restés mythiques de Diego Maradona, le numéro 10 de l'Albiceleste continue d'écrire sa propre légende en Coupe du monde.

Ce doublé a offert une seconde victoire à l'Argentine après son succès inaugural contre l'Algérie (3-0) et la qualification en seizièmes de finale.

(Reportage Janina Nuno Rios à Mexico ; version française Jérôme Terroy, édité par Zhifan Liu)