Football: Messi annonce sa retraite internationale

L'Argentin Lionel Messi
L'attaquant argentin Lionel Messi a annoncé lundi sur Instagram sa retraite internationale.
Lionel Messi, 39 ans, a guidé l'Argentine au titre de championne du monde en 2022 mais n'a pu empêcher sa défaite en finale contre l'Espagne cette année.
(Nicolas Misculin, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer