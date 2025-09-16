 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Football: Marseille renoue avec la Ligue des champions pour faire "un bon résultat"
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 07:16

Les joueurs de l'Olympique de Marseille

Les joueurs de l'Olympique de Marseille

L'Olympique de Marseille entendra de nouveau retentir mardi, au stade Santiago-Bernabéu du Real Madrid, la petite musique de la Ligue des champions trois ans après sa dernière participation et espère "un bon résultat" après plusieurs échecs récents dans l'épreuve.

"L'année dernière on n'a pas joué de compétition européenne. Donc on est fiers d'être ici", a déclaré l'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi lundi en conférence de presse. "La responsabilité est grande cette année. C'est important pour l'OM, ce n'est pas n'importe quelle compétition. En C1, il faut un bon résultat."

Vainqueur de la compétition en 1993, le club phocéen n'a pas que des bons souvenirs de la C1 ces dernières années. L'OM a terminé à la dernière place de son groupe lors de ses trois dernières participations en 2013-2014, 2020-2021 et 2022-2023 avec un bilan peu flatteur de trois victoires et 15 défaites.

L'OM a-t-il progressé par rapport à sa dernière campagne trois ans plus tôt, quand il avait été éliminé de toutes compétitions européennes à la dernière seconde du dernier match de poules face à Tottenham ?

"Oui, c'est un OM différent, dans la structure. On peut faire mieux par rapport aux années précédentes. Mais j'ai beaucoup de confiance", a estimé le défenseur marseillais Leonardo Balerdi devant les journalistes.

"Les coéquipiers demandent ce que la C1 signifie pour nous. On essaie de transmettre ce message pour eux. La C1, pour l'OM, c'est spécial. Unique", a-t-il poursuivi.

Qualifiés grâce à leur deuxième place en Ligue 1 l'an passé, les joueurs de Roberto De Zerbi se sont évités de passer par les qualifications. Deux ans plus tôt, ils avaient été éliminés au troisième tour préliminaire face aux Grecs du Panathinaikos.

Contrairement à ses dernières participations, l'Olympique de Marseille va découvrir le format de la Ligue des champions introduit la saison dernière. Celui-ci, avec 36 équipes sur la ligne de départ dans une poule unique, permet aux huit premiers de se qualifier directement en huitièmes de finale tandis que ceux classés entre la neuvième et la 24e places jouent des barrages.

L'an passé, le Paris Saint-Germain s'était qualifié in extremis pour les barrages où il avait ensuite dominé Brest pour se diriger vers un futur premier titre en Ligue des champions.

L'OM commence sa phase de ligue par une montagne : un déplacement au Real Madrid, 15 fois vainqueur de la C1 et qui a remporté ses quatre premières rencontres de Liga.

"On est vraiment excités de jouer. On voulait vraiment jouer la C1, toute l'équipe voulait jouer la compétition. On est content d'être ici et de jouer demain", a ajouté Leonardo Balerdi.

"Le Bernabéu c'est un stade différent, spécial. On va essayer de mettre en place ce qu'on a travaillé. C'est un contexte spécial, la Ligue des champions, mais on se concentre sur nous, notre jeu."

Le reste de la phase de ligue proposera pour Marseille les réceptions de l'Ajax Amsterdam, de l'Atalanta Bergame, de Newcastle et de Liverpool et trois autres déplacements au Sporting CP, à l'Union saint-gilloise et au Club Bruges.

(Rédigé par Vincent Daheron)

