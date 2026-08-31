Football-Lionel Messi annonce sa retraite internationale

(Complété avec citation au 5e paragraphe)

L'attaquant argentin Lionel Messi a annoncé lundi sur Instagram sa retraite internationale.

Lionel Messi, 39 ans, a guidé l'Argentine au titre de championne du monde en 2022 mais n'a pu empêcher sa défaite en finale contre l'Espagne cette année.

"C'est une décision qui fait mal (...) mais je comprends que le moment est venu. Je vous jure que j'ai toujours tout donné, pas seulement ces dernières années mais avant également", a écrit "La Pulga" sur son compte Instagram.

"Je me suis toujours battu et ai tout donné pour ce maillot, pour vous apporter de la joie et vous rendre fiers d'être Argentins à travers le football."

"Le temps passe, des chapitres se referment, et celui-ci me fait particulièrement mal. J'aime, j'ai aimé et j'aimerai toujours faire partie de l'équipe nationale. J'ai tout donné; je n'ai plus rien à donner et du reste, de jeunes joueurs talentueux arrivent et méritent leur place ici", souligne Lionel Messi.

L'octuple Ballon d'Or a accompagné sa publication d'un cliché d'une lettre manuscrite qu'il confie avoir rédigée le 21 juillet, soit deux jours après la finale perdue de la Coupe du monde contre l'Espagne.

"Aujourd’hui, après ce qui est arrivé à mon père, j’en suis encore plus convaincu qu’avant", ajoute-t-il à la fin de son texte.

L'actuel joueur de l'Inter Miami aux Etats-Unis avait laissé planer le doute sur la suite de sa carrière après le décès de son père Jorge Messi le 8 août à l'âge de 68 ans.

"Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi. Je ne sais pas comment aller de l'avant. Je ne faisais que jouer au foot, mais aujourd'hui, je me demande sérieusement si je vais continuer à le faire encore longtemps", avait écrit Lionel Messi dans un hommage publié sur Instagram.

Lionel Messi a commencé sa carrière avec l'Albiceleste en 2005, et est le joueur qui a disputé le plus de matchs (207) et marqué le plus de buts (125) avec la sélection argentine.

Après plusieurs désillusions et notamment une finale de Coupe du monde perdue face à l'Allemagne en 2014, Lionel Messi remporte son premier trophée majeur avec l'Argentine en soulevant la Copa America en 2021 avant de s'offrir la Coupe du monde au Qatar contre la France en 2022.

(Nicolas Misculin, version française Bertrand Boucey et Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)