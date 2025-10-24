 Aller au contenu principal
Football/Ligue des nations-Les Bleues battues en Allemagne en demi-finale aller
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 19:51

24 octobre - L'équipe de France féminine de football s'est logiquement inclinée face à l'Allemagne (1-0), vendredi à Düsseldorf, en demi-finale aller de la Ligue des nations, mais conserve l'espoir de se qualifier avant le retour mardi à Caen (Calvados).

Les Bleues ont fini par craquer dans le dernier quart d'heure sur une frappe de l'extérieur de la surface de Klara Bühl (79e), manquant ainsi l'occasion de prendre leur revanche, trois mois après leur élimination en quarts de finale de l'Euro face au même adversaire (1-1, 6-5 aux t.a.b.).

Une ouverture du score logique pour les Allemandes tant elles ont dominé, à l'image de la double occasion de Nicole Anyomi et Sjoeke Nüsken repoussée par Pauline Peyraud-Magnin dès la troisième minute.

Sjoeke Nüsken a été la plus dangereuse mais sa tête et son geste acrobatique sont passés de peu à côté (55e, 66e), avant qu'elle ne manque une occasion en or en tirant à bout portant sur la gardienne tricolore (69e).

Peu avant l'ouverture du score, les joueuses de Laurent Bonadei avaient pourtant montré un peu d'allant offensif grâce, notamment, à Melvine Malard qui a failli débloquer la situation juste après son entrée en jeu (71e). Deux minutes plus tard, Kadidiatou Diani a gâché une énorme opportunité aux six mètres (73e).

En première période, Delphine Cascarino avait vu sa tentative être repoussée par Stina Johannes (21e), puis un but avait été logiquement refusé à Marie-Antoinette Katoto pour un hors-jeu (34e).

"On a quand même eu des occasions. C'est un match âpre, équilibré", a déclaré le sélectionneur Laurent Bonadei au micro de France TV. "On est mené 1-0, c'est la mi-parcours. Avec notre public à Caen, on sait qu'il faudra marquer un but au minimum pour se qualifier. On préserve toutes nos chances pour le match retour."

Les Bleues tenteront de rallier mardi une deuxième finale de Ligue des nations consécutive après celle perdue l'an passé contre l'Espagne (2-0).

L'autre demi-finale oppose l'Espagne, championne du monde en titre et finaliste du dernier Euro, à la Suède.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)

