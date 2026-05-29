 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Ligue des champions-Le PSG vise un rare doublé en finale contre Arsenal
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 17:22

par Vincent Daheron

Un an après avoir écrit l'histoire du club en remportant sa première Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est à la veille de s'inscrire dans celle de la compétition s'il parvient à réaliser un rare doublé lors de la finale contre Arsenal, samedi à Budapest.

"C'est clair que c'est une motivation pour nous. Pas de marquer l'histoire, on l'a fait l'année dernière, mais de continuer à rester l'une des meilleures équipes au monde et en Europe", a assuré l'entraîneur Luis Enrique, vendredi, en conférence de presse.

Le Real Madrid est le seul club à avoir conservé son titre au XXIe siècle grâce à ses trois sacres consécutifs entre 2016 et 2018. Il faut ensuite remonter à l'AC Milan, en 1989 et 1990, pour trouver trace d'un doublé.

"Comme je l'ai dit au mois d'août, tout est à zéro, on veut recommencer à gagner des trophées", a rappelé Ousmane Dembélé, vendredi, en conférence de presse. "On a un groupe jeune qui a beaucoup d'ambition, on ne veut pas s'arrêter là. Gagner demain, c'est important, on sait que ça peut être quelque chose d'historique."

Depuis le début de saison, les Parisiens, loin d'être rassasiés par leur titre acquis lors d'une démonstration en finale contre l'Inter Milan (5-0), en ont fait un objectif.

"Notre objectif est de marquer l'histoire de nouveau et de gagner une deuxième Ligue des champions consécutive. Ce sera difficile mais il faut être ambitieux", posait déjà Luis Enrique en septembre dernier, à la veille de lancer la défense de sa couronne.

Au sortir d'une saison 2024-2025 interminable, conclue le 13 juillet par une défaite en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (3-0), le PSG a parfois vécu une saison contrastée.

L'équipe parisienne a longtemps semblé courir après les sensations qui l'ont menée à son premier sacre ainsi qu'après un effectif au complet, avant de retrouver son implacable domination lors des matches couperets.

"Ça a été une saison assez difficile pour tous les joueurs du Paris Saint-Germain. On n'a pas eu beaucoup de vacances mais le staff, le coach, ont très bien géré cette saison, et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on est en finale de la Ligue des champions", a estimé Ousmane Dembélé, écarté des terrains à plusieurs reprises cette saison.

"CHEMINS DIFFÉRENTS"

Très bien lancé, avec quatre victoires lors de ses cinq premiers matches de la phase de poule de la compétition, malgré plusieurs joueurs blessés, le PSG a ensuite ralenti, avec deux nuls et une défaite pour terminer.

Comme l'an passé, les Parisiens sont alors passés par un barrage, remporté contre Monaco (5-4 au cumulé), avant de terrasser Chelsea (8-2 au cumulé), Liverpool (4-0 au cumulé) puis le Bayern Munich en demi-finales (6-5 au cumulé).

Au cours de la phase finale, les hommes de Luis Enrique ont de nouveau démontré une qualité collective impressionnante et une capacité à répéter les efforts défensifs. Personne ne rechigne au pressing demandé par Luis Enrique et impulsé par les attaquants Ousmane Dembélé ou Khvicha Kvaratskhelia.

Ce dernier, meilleur buteur parisien de la campagne (10 buts, avec 6 passes décisives) a été décisif lors des sept derniers matches du PSG en Ligue des champions, au cours desquels il a inscrit sept buts et délivré trois passes décisives.

À l'occasion de sa troisième finale de C1, après celle perdue en 2020 contre le Bayern Munich (1-0) et celle de 2025, le PSG défie Arsenal, qui jouera sa deuxième finale, vingt ans après la première perdue contre Barcelone au Stade de France (2-1).

Les Gunners, récemment sacrés champions d'Angleterre pour la première fois depuis 2004, s'appuient sur une défense de fer. Ils ont encaissé cette saison 27 buts en 38 matches de Premier League et six buts en 14 rencontres de C1.

"Ce sont deux idées qui se ressemblent mais avec des chemins différents", a expliqué Luis Enrique, invité à comparer son équipe avec celle d'Arsenal. "Ils ont mérité de gagner la Premier League. (...) Je ne pense pas qu'il y ait un favori, honnêtement."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’émotion de Lindsey Heaps après sa dernière avec OL Lyonnes
    L’émotion de Lindsey Heaps après sa dernière avec OL Lyonnes
    information fournie par So Foot 29.05.2026 23:27 

    La cerise sur le gâteau des célébrations. La finale d’Arkema Première Ligue largement remportée par OL Lyonnes face au Paris FC était également le 127 e et dernier match de Lindsey Heaps sous les couleurs rhodaniennes . Après quatre ans et demi sur les bords du ... Lire la suite

  • Novak Djokovic salue le Brésilien Joao Fonseca, tombeur du Serbe à Roland-Garros, le 29 mai 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Roland-Garros: Djokovic prend la porte dès le 3e tour, encore un favori au tapis
    information fournie par AFP 29.05.2026 23:24 

    La star Novak Djokovic a été éliminé dès le 3e tour de Roland-Garros vendredi par le jeune Joao Fonseca, 19 ans, au lendemain de la chute du N.1 mondial Jannik Sinner, sous une chaleur fatale aux favoris. L'homme aux 24 titres du Grand Chelem, 39 ans, a mené deux ... Lire la suite

  • Pas de vainqueur entre la Bosnie et la Macédoine
    Pas de vainqueur entre la Bosnie et la Macédoine
    information fournie par So Foot 29.05.2026 23:10 

    Bosnie 0-0 Macédoine Le match que l’Italie n’a pas regardé. Alors que la préparation pour la Coupe du monde a commencé, la Bosnie défiait l’ancien bourreau de la Nazionale , la Macédoine , ce vendredi soir à Sarajevo. Une rencontre soldée sur un triste match nul ... Lire la suite

  • Ligue 1 - Barrage de relégation - Match retour - OGC Nice - AS Saint-Etienne
    Football-L'OGC Nice bat Saint-Étienne et se maintient en Ligue 1
    information fournie par Reuters 29.05.2026 23:10 

    ‌L'OGC Nice a obtenu vendredi son ​maintien en Ligue 1 grâce à sa victoire à domicile contre l'AS ​Saint-Étienne lors du barrage retour (4-1), trois jours ​après son match ⁠nul à l'aller (0-0). Une semaine après sa ‌défaite en finale de Coupe de France contre le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank