Football/Ligue des champions-Le PSG vise un rare doublé en finale contre Arsenal

par Vincent Daheron

Un an après avoir écrit l'histoire du club en remportant sa première Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est à la veille de s'inscrire dans celle de la compétition s'il parvient à réaliser un rare doublé lors de la finale contre Arsenal, samedi à Budapest.

"C'est clair que c'est une motivation pour nous. Pas de marquer l'histoire, on l'a fait l'année dernière, mais de continuer à rester l'une des meilleures équipes au monde et en Europe", a assuré l'entraîneur Luis Enrique, vendredi, en conférence de presse.

Le Real Madrid est le seul club à avoir conservé son titre au XXIe siècle grâce à ses trois sacres consécutifs entre 2016 et 2018. Il faut ensuite remonter à l'AC Milan, en 1989 et 1990, pour trouver trace d'un doublé.

"Comme je l'ai dit au mois d'août, tout est à zéro, on veut recommencer à gagner des trophées", a rappelé Ousmane Dembélé, vendredi, en conférence de presse. "On a un groupe jeune qui a beaucoup d'ambition, on ne veut pas s'arrêter là. Gagner demain, c'est important, on sait que ça peut être quelque chose d'historique."

Depuis le début de saison, les Parisiens, loin d'être rassasiés par leur titre acquis lors d'une démonstration en finale contre l'Inter Milan (5-0), en ont fait un objectif.

"Notre objectif est de marquer l'histoire de nouveau et de gagner une deuxième Ligue des champions consécutive. Ce sera difficile mais il faut être ambitieux", posait déjà Luis Enrique en septembre dernier, à la veille de lancer la défense de sa couronne.

Au sortir d'une saison 2024-2025 interminable, conclue le 13 juillet par une défaite en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (3-0), le PSG a parfois vécu une saison contrastée.

L'équipe parisienne a longtemps semblé courir après les sensations qui l'ont menée à son premier sacre ainsi qu'après un effectif au complet, avant de retrouver son implacable domination lors des matches couperets.

"Ça a été une saison assez difficile pour tous les joueurs du Paris Saint-Germain. On n'a pas eu beaucoup de vacances mais le staff, le coach, ont très bien géré cette saison, et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on est en finale de la Ligue des champions", a estimé Ousmane Dembélé, écarté des terrains à plusieurs reprises cette saison.

"CHEMINS DIFFÉRENTS"

Très bien lancé, avec quatre victoires lors de ses cinq premiers matches de la phase de poule de la compétition, malgré plusieurs joueurs blessés, le PSG a ensuite ralenti, avec deux nuls et une défaite pour terminer.

Comme l'an passé, les Parisiens sont alors passés par un barrage, remporté contre Monaco (5-4 au cumulé), avant de terrasser Chelsea (8-2 au cumulé), Liverpool (4-0 au cumulé) puis le Bayern Munich en demi-finales (6-5 au cumulé).

Au cours de la phase finale, les hommes de Luis Enrique ont de nouveau démontré une qualité collective impressionnante et une capacité à répéter les efforts défensifs. Personne ne rechigne au pressing demandé par Luis Enrique et impulsé par les attaquants Ousmane Dembélé ou Khvicha Kvaratskhelia.

Ce dernier, meilleur buteur parisien de la campagne (10 buts, avec 6 passes décisives) a été décisif lors des sept derniers matches du PSG en Ligue des champions, au cours desquels il a inscrit sept buts et délivré trois passes décisives.

À l'occasion de sa troisième finale de C1, après celle perdue en 2020 contre le Bayern Munich (1-0) et celle de 2025, le PSG défie Arsenal, qui jouera sa deuxième finale, vingt ans après la première perdue contre Barcelone au Stade de France (2-1).

Les Gunners, récemment sacrés champions d'Angleterre pour la première fois depuis 2004, s'appuient sur une défense de fer. Ils ont encaissé cette saison 27 buts en 38 matches de Premier League et six buts en 14 rencontres de C1.

"Ce sont deux idées qui se ressemblent mais avec des chemins différents", a expliqué Luis Enrique, invité à comparer son équipe avec celle d'Arsenal. "Ils ont mérité de gagner la Premier League. (...) Je ne pense pas qu'il y ait un favori, honnêtement."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)