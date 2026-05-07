Football/Ligue des champions-Le PSG prend rendez-vous avec l'Histoire

Le Paris Saint-Germain se sent comme chez lui à l'Allianz Arena de Munich, où il a vécu mercredi une nouvelle "nuit magique": près d'un an après y avoir décroché contre l'Inter Milan (5-0) le premier sacre de son histoire en Ligue des champions, il s'y est qualifié pour une deuxième finale européenne consécutive.

"On est chez nous ici", a souri l'entraîneur parisien Luis Enrique au micro de Canal+ à l'issue de la demi-finale retour contre le Bayern Munich (1-1), qui a permis au PSG de confirmer l'avance infime obtenue huit jours plus tôt au Parc des Princes lors d'un match aller époustouflant (5-4).

Paris affrontera Arsenal en finale, le 30 mai à Budapest, avec l'"ambition" de réaliser ce qu'aucune équipe hormis le Real Madrid n'est parvenue à faire dans l'ère moderne de la C1: conserver son titre européen.

"C'est le moment d'aller chercher la deuxième Ligue des champions consécutive. Ce sera très difficile mais on a l'ambition", a déclaré Luis Enrique.

A nouveau très entreprenant mercredi soir, l'attaquant parisien Désiré Doué savourait la qualification obtenue aux dépens du Bayern. "C'était un match exceptionnel, une nuit magique encore à Munich, contre une grande équipe. Il faut les féliciter", a-t-il dit sur Canal+. "Ce sont des matches comme ça qu'on veut jouer depuis tout petit".

Le défenseur parisien Willian Pacho, désigné homme du match à l'Allianz Arena, s'est dit "content de l'investissement de l'équipe". "C'était très important. On est très content de rejouer une finale".

Moins d'un an après avoir atteint son Everest, le PSG s'inscrit encore un peu plus parmi les plus grandes équipes de ce jeu en se qualifiant pour une deuxième finale de Ligue des champions consécutive. Seuls Manchester United, le Bayern Munich, Liverpool et, donc, le Real Madrid ont réussi cette performance depuis 25 ans.

Le doublé d'une année sur l'autre est encore plus rare : le Real Madrid est le seul club à avoir conservé son titre au XXIe siècle, avec trois sacres consécutifs (2016, 2017 et 2018). Il faut remonter à l'AC Milan (1989 et 1990) pour trouver trace du précédent doublé européen.

Face à Arsenal, que Paris avait éliminé en demies la saison dernière (3-1 au cumulé), Désiré Doué s'attend à "une finale très dure". En tête du championnat anglais et victorieuse de l'Atlético de Madrid en demi-finales (2-1 au cumulé), l'équipe londonienne est "une très belle équipe aussi", a-t-il prévenu.

Le PSG a vécu cette saison un parcours européen différent de celui qui l'avait couronné au printemps 2025. Très bien lancé, avec quatre victoires lors de ses cinq premiers matches de la phase de ligue malgré de nombreuses blessures, Paris a ensuite ralenti, avec deux nuls et une défaite pour terminer.

Comme l'an dernier, les Parisiens sont passés par un barrage contre un club de Ligue 1, remporté contre Monaco malgré quelques frayeurs (5-4 au cumulé), avant de terrasser Chelsea (8-2 au cumulé) puis Liverpool (4-0 au cumulé).

"Je pense qu'on le mérite parce que cette année a été très particulière", a dit Luis Enrique mercredi soir. "On n'a pas pu faire rejouer le onze titulaire de l'année dernière, parce qu'il manque tout le temps un joueur, mais ça montre quel type d'équipe nous sommes."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)