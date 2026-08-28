Football/Ligue des champions-Le PSG opposé entre autres à Barcelone et Man.City

Ligue 1 - Stade Rennais - Paris Saint-Germain

Le PSG affrontera notamment le ‌FC Barcelone et Manchester City lors de la phase de ligue de ​la Ligue des champions masculine de football, dont le tirage au sort a été effectué jeudi à Monaco, tandis que Lens sera également opposé au ​club mancunien ainsi qu'à Liverpool et que Lille jouera Arsenal et le Bayern Munich.

Dans le détail, ​le Paris Saint-Germain, double tenant du ⁠titre en C1, entamera sa nouvelle campagne européenne à domicile face à ‌Barcelone, avant de se rendre en Angleterre pour affronter City lors de la deuxième journée. L'AS Rome, Aston Villa, Galatasaray, ​Villarreal, le Slovan Bratislava ‌et Côme seront les autres adversaires du club parisien.

La ⁠première journée aura lieu les 8, 9 et 10 septembre. Le calendrier précis doit être communiqué ultérieurement par l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen.

Pour sa ⁠part, le RC ‌Lens, vice-champion de France en titre, débutera la phase de ⁠ligue - qu'il va découvrir - par la réception de Manchester City, avant ‌un déplacement à Liverpool puis des rencontres face au Sporting ⁠Lisbonne, Bruges, Bodo/Glimt, Leipzig, Côme et le Slavia Prague.

Enfin, le ⁠troisième représentant français ‌en lice, Lille, va recevoir le Bayern Munich avant de se déplacer à ​Londres pour affronter Arsenal, champion ‌d'Angleterre et finaliste de la précédente édition de cette C1. Le Betis Séville, l'AS Rome, Galatasaray, ​Bodo/Glimt, le Slovan Bratislava et Stuttgart seront les autres adversaires du Losc.

A noter, aussi, le choc entre Arsenal et le Real Madrid, qui ⁠détient le record du nombre de titres européens (15). Le club madrilène affrontera aussi l'Inter Milan, dans ce qui constituera des retrouvailles entre José Mourinho, revenu à l'intersaison sur le banc des merengue, et le club italien avec lequel l'entraîneur portugais a remporté la C1 en 2010.

(Rédigé par Jean Terzian, ​édité par Zhifan Liu)