Football/Ligue des champions-Le PSG opposé entre autres à Barcelone et Man.City

Le PSG affrontera notamment le FC Barcelone et Manchester City lors de la phase de ligue de la Ligue des champions masculine de football, dont le tirage au sort a été effectué jeudi à Monaco, tandis que Lens sera également opposé au club mancunien ainsi qu'à Liverpool et que Lille jouera Arsenal et le Bayern Munich.

Dans le détail, le Paris Saint-Germain, double tenant du titre en C1, entamera sa nouvelle campagne européenne à domicile face à Barcelone, avant de se rendre en Angleterre pour affronter City lors de la deuxième journée. L'AS Rome, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, le Slovan Bratislava et Côme seront les autres adversaires du club parisien.

La première journée aura lieu les 8, 9 et 10 septembre. Le calendrier précis doit être communiqué ultérieurement par l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen.

Pour sa part, le RC Lens, vice-champion de France en titre, débutera la phase de ligue - qu'il va découvrir - par la réception de Manchester City, avant un déplacement à Liverpool puis des rencontres face au Sporting Lisbonne, Bruges, Bodo/Glimt, Leipzig, Côme et le Slavia Prague.

Enfin, le troisième représentant français en lice, Lille, va recevoir le Bayern Munich avant de se déplacer à Londres pour affronter Arsenal, champion d'Angleterre et finaliste de la précédente édition de cette C1. Le Betis Séville, l'AS Rome, Galatasaray, Bodo/Glimt, le Slovan Bratislava et Stuttgart seront les autres adversaires du Losc.

A noter, aussi, le choc entre Arsenal et le Real Madrid, qui détient le record du nombre de titres européens (15). Le club madrilène affrontera aussi l'Inter Milan, dans ce qui constituera des retrouvailles entre José Mourinho, revenu à l'intersaison sur le banc des merengue, et le club italien avec lequel l'entraîneur portugais a remporté la C1 en 2010.

(Rédigé par Jean Terzian, édité par Zhifan Liu)