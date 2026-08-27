 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Ligue des champions-Le PSG opposé entre autres à Barcelone et Man.City
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 19:32
Ajouter Boursorama à vos sources

Le PSG affrontera notamment le FC Barcelone et Manchester City lors de la phase de ligue de la Ligue des champions masculine de football, dont le tirage au sort a été effectué jeudi à Monaco, tandis que Lens sera également opposé au club mancunien ainsi qu'à Liverpool et que Lille jouera Arsenal et le Bayern Munich.

Dans le détail, le Paris Saint-Germain, double tenant du titre en C1, entamera sa nouvelle campagne européenne à domicile face à Barcelone, avant de se rendre en Angleterre pour affronter City lors de la deuxième journée. L'AS Rome, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, le Slovan Bratislava et Côme seront les autres adversaires du club parisien.

La première journée aura lieu les 8, 9 et 10 septembre. Le calendrier précis doit être communiqué ultérieurement par l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen.

Pour sa part, le RC Lens, vice-champion de France en titre, débutera la phase de ligue - qu'il va découvrir - par la réception de Manchester City, avant un déplacement à Liverpool puis des rencontres face au Sporting Lisbonne, Bruges, Bodo/Glimt, Leipzig, Côme et le Slavia Prague.

Enfin, le troisième représentant français en lice, Lille, va recevoir le Bayern Munich avant de se déplacer à Londres pour affronter Arsenal, champion d'Angleterre et finaliste de la précédente édition de cette C1. Le Betis Séville, l'AS Rome, Galatasaray, Bodo/Glimt, le Slovan Bratislava et Stuttgart seront les autres adversaires du Losc.

A noter, aussi, le choc entre Arsenal et le Real Madrid, qui détient le record du nombre de titres européens (15). Le club madrilène affrontera aussi l'Inter Milan, dans ce qui constituera des retrouvailles entre José Mourinho, revenu à l'intersaison sur le banc des merengue, et le club italien avec lequel l'entraîneur portugais a remporté la C1 en 2010.

(Rédigé par Jean Terzian, édité par Zhifan Liu)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank